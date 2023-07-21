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Engin Polat, eşi Dilan Polat'ın doğum günü için New York Times Square'de reklam verdi! Sosyal medya yıkıldı

21.07.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantısıyla gündemden düşmeyen Engin Polat ve Dilan Polat çifti her yaptıklarıyla olay oluyor. Kocasının doğum günü için billboarda reklam veren Dilan Polat 'Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek' yazdırmıştı. Polat'ın bu kutlaması uzun süre konuşulmuştu. Engin Polat ise eşi Dilan Polat'ın doğum günü için New York Times Square'de reklam verdi. Bu kutlamaya sosyal medyayı salladı.

Her yaptıklarıyla olay olan Dilan Polat ve Engin Polat bu defa doğum günü kutlamalarıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda kocasının doğum günü için billboarda reklam veren Dilan Polat'ın jestini eşi Engin Polat karşılıksız bırakmadı. Engin Polat, Dilan Polat'ın doğum günü için New York Times Square'de reklam verdi. Doğum günü kutlaması sosyal medyada gündem oldu.

Engin Polat, eşinin doğum gününü ''Bunun altında kalmam demiştim New York Times'tayız aşkım nice senelerimiz olsun doğum günün kutlu olsun seni çok seviyorum' notu ve bir video ile kutladı.

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Polat'ın bu kutlaması sosyal medyayı salladı. Videonun altına 'Rüyamda bile göremem böyle bir şeyi', 'Engin Polat çıtayı arşa çıkardın', 'Bunun üstünü merak ediyorum', 'Bir tık üstü uzay olur heralde' gibi yorumlar yapıldı.

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Dilan Polat engin polat New York

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