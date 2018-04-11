MAGAZİN

Enis Arıkan: 'Annemi metrobüste uyurken çekmişler'

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2018 22:51 | Son Güncelleme

Annesiyle birlikte çektiği sosyal medya videolarıyla takipçilerini keyiflendiren oyuncu Enis Arıkan, hesabından yaptığı paylaşımla ne kadar yakından izlendiğini ortaya koydu.

Enis Arıkan: 'Annemi metrobüste uyurken çekmişler'

Oyuncu Enis Arıkan'ın sürekli videolar çekip sosyal medya hesabında yayınladığı annesi yolculuk için metrobüsü tercih edince burada bir takipçisinin dikkatini çekti.

METROBÜSTE UYUYAKALDI
Yolculuğu sırasında bir an uyuyakalan Selma Hanım’ın fotoğrafını çeken bir takipçisi bu görüntüyü Enis Arıkan'a göndermeyi de ihmal etmedi.

Enis Arıkan da bu kareyi sosyal medya hesabından, "Annemi metrobüste uyurken çekmişler bana dm atmışlar” notuyla paylaştı.

İşte Enis Arıkan'ın o paylaşımı:

enisa

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