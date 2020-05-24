Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi!

Survivor son bölümde Anlat Bakalım oyununda Aycan'ın partneri olan Enis Arıkan, bir süredir Benimle Söyle yarışmasının sunuculuğunu üstleniyor. Eğlenceli ve esprili haliyle gönülleri fetheden Enis Arıkan'ın özel hayatı merak ediliyor. Peki, Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında? Enis Arıkan'ın sevgilisi var mı?



Jet Sosyete dizisiyle büyük çıkış yapan Enis Arıkan, TV 8’de ekrana gelen Survivor 2020’ye konuk oluyor. Anlat Bakalım yarışmasında Nisa Bölükbaşı ile eşleşen başarılı isim merak edilen isimler arasında yerini aldı.

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü’nden mezun oldu. Meslektaşları Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola ile yakın arkadaş olan Enis Arıkan, annesiyle çektiği videoalarla da sık sık gündeme geliyor.

İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt’un başrollerini paylaştığı Jet Sosyete dizisinin kadrosunda yer alan Enis Arıkan, Tony karakterleriyle oldukça sevildi ve takdir topladı. Genellikle Ezgi Mola ve annesiyle paylaşımlar yapan Enis Arıkan, özel hayatını gözlerden uzak yaşadığı için sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor.



