Enkazın 5 metre altında dikkat çeken diyalog! 'Ahmet Abi'nin tepkisi gündem oldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Ölü sayısı 30 bine dayanırken, tahmini ölü sayısı raporları ise kan dondurdu.

Arama kurtarma ekipleri 170. saatte bile enkaz altından canlı çıkarmayı başarırken, her mucize kurtuluş büyük sevinç yaşatıyor.

ÇOK FAZLA SESLENMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Depremde enkaz altında kalan Ahmet isimli bir kişi ile kurtarma ekibi arasında geçen konuşmalara ait video ise dikkat çekti.

Kurtarma ekibi ile enkazın 5 metre altında karşılaşan depremzede, önce sigara isteyip yaktırdı. Ardından kurtarma görevlisiyle bir süre sohbet eden depremzede, kurtarma görevlisinin kendisine çok fazla seslenmesine tepki gösterdi.

Ahmet isimli depremzedenin sözleri, enkaz üzerindekilerin enkazdakilere sürekli seslenmesinin enkaz altındaki depremzedeleri ne kadar zorladığını da göstermiş oldu.





