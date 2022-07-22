Ensest suçlaması vardı! Ricky Martin davayı kazanıp temize çıktı

Ricky Martin'in yeğeni ile yedi ay ilişki yaşadığı, bu süreçte de fiziksel ve psikolojik şiddet gösterdiği iddiaları gündemdeydi. Yeğeni Dennis Yadiel Sanchez tarafından taciz ve fiziksel şiddet ile suçlanan Ricky Martin kendisine açtığı davadan zaferle ayrıldı.

Ricky Martin'in yeğeni Dennis Yadiel Sanchez, mahkemeye sunduğu tüm iddiaları geri çekti.

"YIKICI BİR DÖNEMDİ"

Martin açıklamasında "Tüm iddiaların yalan olduğu ortaya çıktı. Ama ben doğruları söyleyeceğim, çok sancılı bir süreçti. Ailem, arkadaşlarım ve benim için çok yıkıcı bir dönemde. Bunun kimsenin başına gelmesini istemem” dedi.

Şarkıcının eşi Jwan Yosef, davayı kazanan Martin'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gerçek ortaya çıktı” diyerek kutladı.



