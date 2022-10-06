EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Entelektüel eş anlamlısı nedir? Entelektüel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Entelektüel eş anlamlısı nedir? Entelektüel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler (anlamdaş), yazılışları ve okunuşları farklı olan fakat aynı anlama gelen kelimeleri ifade eder. Anlamdaş kelimelerin birbirlerinin yerine kullanılması cümlede anlatım bozukluğuna neden olmaz. Dilimizdeki birçok kelimenin birden fazla anlamdaşı vardır. Yabancı kökenli olan entelektüel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı ise ikidir. Peki, entelektüel eş anlamlısı nedir?

Entelektüel eş anlamlısı nedir? Entelektüel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bugün olduğu gibi geçmişte de toplumlar birbirleriyle etkileşim hâlindelerdi. Bu etkileşimden özellikle diller de etkilenmiştir. Türkçe de bu bağlamda değişime uğrayan bir dildir. Entelektüel de sonradan kazandığımız sözcüklerden birisidir. Entelektüel kelimesi herhangi bir durumu veya olguyu sorgulayan, düşünen ve merak eden insanları nitelemek için kullanılır. Fransızca kökenli olan entelektüelin eş anlamlısı kelimeler bulunur.

Entelektüel kelimesi Fransızcadan Türkçeye geçmiştir. Farklı durumları anlamak ve keşfetme arzusuna sahip niteleyen bir sözcüktür. Sorgulamaya, düşünmeye ve merak etmeye eğilimi olanlar "entelektüel" olarak adlandırılır. Bu sıfatı alanlar birçok farklı konu hakkında bilgi sahibidirler. Sözcüğün kullanıldığı örnek cümleler şöyledir:

  • Beni en çok heyecanlandıran şey entelektüel bir insan oluşuydu.
  • Entelektüel birisi olduğunu sanması onu cehalete daha çok itiyordu.
Kişi eş anlamlısı nedir? Kişi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerKişi eş anlamlısı nedir? Kişi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Entelektüel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Entelektüel kelimesi, zekâsını ve analitik düşünme yetisini mesleği gereği ya da şahsî amaçlarına erişmekte kullanan kişiler için kullanılır. Entelektüelin eş anlamlısı olan kelime iki tanedir. Entelektüel eş anlamlısı kelimeler:

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde asıl kelimenin yerine kullanılabilirler. Fakat günlük konuşmada aydın ve entelektüel kelimeleri daha sık kullanılmaktadır.

Kitap eş anlamlısı nedir? Kitap kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerKitap eş anlamlısı nedir? Kitap kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Entelektüelin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Entelektüel kelimesinin eş anlamı olan "aydın" ve "münevver" kelimelerinin cümle içerisinde nasıl kullanıldığı çok önemlidir. Bu sözcükler bağlama uygun kullanılmadığında anlatım bozukluğu oluşturabilir. Kelimelerin bulunduğu örnek cümleler şu şekildedir:

  • Bu ülkede aydın insanların olduğunu bilmek biraz da olsa içimi rahatlatıyordu.
  • Kütüphanesine bakınca ne kadar aydın bir insan olduğunu anında anlamıştım.
  • Kendini aydın bir insan olarak görüyordu ama daha bilimden bihaberdi.
  • Münevver insanların kendilerini ülkelerini kalkındırmaya adamaları gerekir.
  • Böylesine münevver bir kişiliğin bu seviyesiz ortamda ne işi olduğunu hâlâ anlayabilmiş değilim.
  • Münevver biri olmak istiyorsan okuyacak, araştıracak, düşünecek ve sorgulayacaksın.
Evren eş anlamlısı nedir? Evren kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerEvren eş anlamlısı nedir? Evren kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Kederli eş anlamlısı nedir? Kederli eş anlamlısı nedir?
AÖF kayıt yenileme ekranı!AÖF kayıt yenileme ekranı!
Anahtar Kelimeler:
Aydın entelektüel entelektüel ne demek eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir entelektüel nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Keder eş anlamlısı nedir?

Keder eş anlamlısı nedir?

Kasım ara tatil ne zaman?

Kasım ara tatil ne zaman?

Kederli eş anlamlısı nedir?

Kederli eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.