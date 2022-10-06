Entelektüel eş anlamlısı nedir? Entelektüel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bugün olduğu gibi geçmişte de toplumlar birbirleriyle etkileşim hâlindelerdi. Bu etkileşimden özellikle diller de etkilenmiştir. Türkçe de bu bağlamda değişime uğrayan bir dildir. Entelektüel de sonradan kazandığımız sözcüklerden birisidir. Entelektüel kelimesi herhangi bir durumu veya olguyu sorgulayan, düşünen ve merak eden insanları nitelemek için kullanılır. Fransızca kökenli olan entelektüelin eş anlamlısı kelimeler bulunur.
Entelektüel kelimesi Fransızcadan Türkçeye geçmiştir. Farklı durumları anlamak ve keşfetme arzusuna sahip niteleyen bir sözcüktür. Sorgulamaya, düşünmeye ve merak etmeye eğilimi olanlar "entelektüel" olarak adlandırılır. Bu sıfatı alanlar birçok farklı konu hakkında bilgi sahibidirler. Sözcüğün kullanıldığı örnek cümleler şöyledir:
Entelektüel kelimesi, zekâsını ve analitik düşünme yetisini mesleği gereği ya da şahsî amaçlarına erişmekte kullanan kişiler için kullanılır. Entelektüelin eş anlamlısı olan kelime iki tanedir. Entelektüel eş anlamlısı kelimeler:
Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde asıl kelimenin yerine kullanılabilirler. Fakat günlük konuşmada aydın ve entelektüel kelimeleri daha sık kullanılmaktadır.
Entelektüel kelimesinin eş anlamı olan "aydın" ve "münevver" kelimelerinin cümle içerisinde nasıl kullanıldığı çok önemlidir. Bu sözcükler bağlama uygun kullanılmadığında anlatım bozukluğu oluşturabilir. Kelimelerin bulunduğu örnek cümleler şu şekildedir: