Entelektüel eş anlamlısı nedir? Entelektüel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bugün olduğu gibi geçmişte de toplumlar birbirleriyle etkileşim hâlindelerdi. Bu etkileşimden özellikle diller de etkilenmiştir. Türkçe de bu bağlamda değişime uğrayan bir dildir. Entelektüel de sonradan kazandığımız sözcüklerden birisidir. Entelektüel kelimesi herhangi bir durumu veya olguyu sorgulayan, düşünen ve merak eden insanları nitelemek için kullanılır. Fransızca kökenli olan entelektüelin eş anlamlısı kelimeler bulunur.

Entelektüel kelimesi Fransızcadan Türkçeye geçmiştir. Farklı durumları anlamak ve keşfetme arzusuna sahip niteleyen bir sözcüktür. Sorgulamaya, düşünmeye ve merak etmeye eğilimi olanlar "entelektüel" olarak adlandırılır. Bu sıfatı alanlar birçok farklı konu hakkında bilgi sahibidirler. Sözcüğün kullanıldığı örnek cümleler şöyledir:

Beni en çok heyecanlandıran şey entelektüel bir insan oluşuydu.

Entelektüel birisi olduğunu sanması onu cehalete daha çok itiyordu.

Entelektüel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Entelektüel kelimesi, zekâsını ve analitik düşünme yetisini mesleği gereği ya da şahsî amaçlarına erişmekte kullanan kişiler için kullanılır. Entelektüelin eş anlamlısı olan kelime iki tanedir. Entelektüel eş anlamlısı kelimeler:

Aydın

Münevver

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde asıl kelimenin yerine kullanılabilirler. Fakat günlük konuşmada aydın ve entelektüel kelimeleri daha sık kullanılmaktadır.

Entelektüelin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Entelektüel kelimesinin eş anlamı olan "aydın" ve "münevver" kelimelerinin cümle içerisinde nasıl kullanıldığı çok önemlidir. Bu sözcükler bağlama uygun kullanılmadığında anlatım bozukluğu oluşturabilir. Kelimelerin bulunduğu örnek cümleler şu şekildedir:

Bu ülkede aydın insanların olduğunu bilmek biraz da olsa içimi rahatlatıyordu.

Kütüphanesine bakınca ne kadar aydın bir insan olduğunu anında anlamıştım.

Kendini aydın bir insan olarak görüyordu ama daha bilimden bihaberdi.

Münevver insanların kendilerini ülkelerini kalkındırmaya adamaları gerekir.

Böylesine münevver bir kişiliğin bu seviyesiz ortamda ne işi olduğunu hâlâ anlayabilmiş değilim.

Münevver biri olmak istiyorsan okuyacak, araştıracak, düşünecek ve sorgulayacaksın.



