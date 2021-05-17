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Ercan Kesal'ın Nasipse Adayız filmine Belgrad Uluslararası Film Festivali’nden En İyi İlk Film Ödülü

17.05.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya prömiyerini Rotterdam Film Festivali’nde gerçekleştiren Ercan Kesal’ın yazıp yönettiği ödüllü filmi ‘Nasipse Adayız’, Belgrad Uluslararası Film Festivali’nden En İyi İlk Film Ödülü’yle döndü.

Ercan Kesal'ın Nasipse Adayız filmine Belgrad Uluslararası Film Festivali’nden En İyi İlk Film Ödülü

Katıldığı festivallerden ödülle dönen ve şu an Netflix’te gösterimde olan Ercan Kesal’ın ilk uzun metrajlı filmi ‘Nasipse Adayız’ festival yolculuğuna devam ediyor. Son olarak 49.su düzenlenen, Avrupa’nın köklü festivallerinden Belgrad Uluslararası Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde gösterilen film, festivalde ‘En İyi İlk Film Ödülü’nü kazandı.

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Pandemi sebebiyle ödül törenine katılamayan Ercan Kesal duygu ve düşüncelerini bir videoyla festivale katılanlarla paylaştı. Ödül konuşmasında Kesal, “Sırbistan’ın kendisinin hayatında özel bir yeri olduğunu, babasının okuması için aldığı ilk ciddi kitabın Ivo Andric’in “Drina Köprüsü” olması ve yıllar sonrasında ‘Bir Zamanlar Anadolu’ filmiyle Sırbistan’a Emir Kusturica’nın davetlisi olarak gittiklerinde Kustirica’nın kendisine hediye olarak aynı kitabı hediye etmesinin kendisi için büyük anlamı olduğunu ifade etti. Bu önemli ödüle layık görüldükleri için çok mutlu olduğunu sözlerine eklerken tüm jüriye ve ekibine teşekkürlerini iletti.

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Ercan Kesal’ın genç bir doktor olarak Beyoğlu belediye başkan aday adayı olmasını anlatan aynı adlı kitaptan uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci yer alırken Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta konuk olarak onlara eşlik ediyor.
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Türkiye prömiyerini yaptığı İstanbul Film Festivali’nden de ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Kurgu’ ve ‘FIPRESCI En İyi Film’ ödülleriyle dönen ‘Nasipse Adayız’, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner’in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu alıyor. Film ayrıca Türkiye’de 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ‘Ulusal Uzun Metraj Film’ yarışmasında ‘En İyi Film’, ‘En İyi Senaryo’ ve ‘Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen’ ödülleri başta olmak üzere toplam 5 dalda ödül alarak törene damga vurmuştu. Son olarak film 53. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri’nde ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Yönetmen’ ödülleri başta olmak üzere toplam 5 ödül kazanmıştı.

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Ercan Kesal
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