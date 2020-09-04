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Ercan Kesal ve Çağatay Ulusoy'lu Menajerimi Ara'dan yeni tanıtım

DİZİ HABERLERİ  | 04.09.2020 09:50 | Son Güncelleme

Menajerlerin hayatlarını ve oyuncularla olan ilişkilerini konu alan eğlenceli hikayesiyle dikkatleri çeken Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Çağatay Ulusoy ve Ercan Kesal’ın konuk olduğu bölümde, Dicle ve Kıraç’ın duygusal sahneleri izleyicileri etkileyecek.

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’ yeni bölümüyle yine birçok duyguyu aynı anda yaşatacak. Çağatay Ulusoy’un dizide yeni bir projeyle anlaşmak üzereyken ortadan kaybolması Dicle (Ahsen Eroğlu) ile Barış’ı (Deniz Can Aktaş) yeni maceralara sürükleyecek. Ercan Kesal’ın ‘Nasipse Adayız’ filminin galasında ise Kıraç’ın (Barış Falay) Dicle’den habersiz çevirdiği işler, Dicle’nin hayallerini yıkarak ikilinin arasındaki mesafeyi git gide arttıracak.

ercan kesal

Yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği renkli dizi ‘Menajerimi Ara’nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleminden çıkıyor. ‘Menajerimi Ara’ her Salı saat 20.00’de Star TV’de!

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