Ercan Kesal ve Çağatay Ulusoy'lu Menajerimi Ara'dan yeni tanıtım

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’ yeni bölümüyle yine birçok duyguyu aynı anda yaşatacak. Çağatay Ulusoy’un dizide yeni bir projeyle anlaşmak üzereyken ortadan kaybolması Dicle (Ahsen Eroğlu) ile Barış’ı (Deniz Can Aktaş) yeni maceralara sürükleyecek. Ercan Kesal’ın ‘Nasipse Adayız’ filminin galasında ise Kıraç’ın (Barış Falay) Dicle’den habersiz çevirdiği işler, Dicle’nin hayallerini yıkarak ikilinin arasındaki mesafeyi git gide arttıracak.

Yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği renkli dizi ‘Menajerimi Ara’nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleminden çıkıyor. ‘Menajerimi Ara’ her Salı saat 20.00’de Star TV’de!



