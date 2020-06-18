Ercüment Çözer’in dizisinde Erkan Can sürprizi

BluTV yeni özel yapımı ‘Saygı – Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İnter Medya'nın yapımcılığında gerçekleştirilen, Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner'in başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosuna usta isim Erkan Can katıldı. Dizide Erkan Can Ercüment Çözer'in arkadaşı Yavuz rolünde rol alacak.

‘Behzat Ç. – Bir Ankara Polisiyesi'nin senaristi Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Taner Baltacı'nın oturduğu dizide toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer'in yolu, onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı Helen ve Savaş adındaki iki idealist genç ile kesişecek.

Dizinin sonbaharda izleyicilerle buluşması planlanıyor.

