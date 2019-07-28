Erdal Beşikçioğlu: Ekrem İmamoğlu ustalıkla idare ediyor

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye meclisi toplantılarının verildiği İBB TV hakkında görüşlerini dile getirdi. “Şu an favori kanalım büyükşehir belediye kanalı” diyen Beşikçioğlu, “Şahane karakterler var” diye devam etti.

Okan Bayülgen’in Uykusuzlar Kulübü programında, Ekrem İmamoğlu’nun meclis toplantılarını ’ustalıkla idare ettiğini’ söyleyen Beşikçioğlu, “Uzlaşmacı tavrı ve anlayışı bir insan evladı ne kadar devam ettirebilir merak konusu” ifadelerini kullandı.



