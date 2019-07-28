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Erdal Beşikçioğlu: Ekrem İmamoğlu ustalıkla idare ediyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.07.2019 12:33 | Son Güncelleme

Bezhat Ç. ile yeniden ekranlara dönen Erdal Beşikçioğlu; Okan Bayülgen'in programına konuk oldu. Erdal Beşikçioğlu programda İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da konuştu.

Erdal Beşikçioğlu: Ekrem İmamoğlu ustalıkla idare ediyor

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye meclisi toplantılarının verildiği İBB TV hakkında görüşlerini dile getirdi. “Şu an favori kanalım büyükşehir belediye kanalı” diyen Beşikçioğlu, “Şahane karakterler var” diye devam etti.

Okan Bayülgen’in Uykusuzlar Kulübü programında, Ekrem İmamoğlu’nun meclis toplantılarını ’ustalıkla idare ettiğini’ söyleyen Beşikçioğlu, “Uzlaşmacı tavrı ve anlayışı bir insan evladı ne kadar devam ettirebilir merak konusu” ifadelerini kullandı.

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