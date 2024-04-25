Doğum kiloları kalmadı! Yüzünün hali çok konuşulmuştu... Adriana Lima pozlarıyla yaktı geçti

Üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin prömiyerine katılan ünlü modelin yüzündeki değişim yüzünden gelen kötü yorumlar sonrası Lima açıklama yapmıştı.

Estetik iddialarını yalanlayan Lima "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" demişti.

Adriana Lima doğum kilolarıyla da çok konuşulmuştu. Kilolarından kurtulan ve formuna kavuşan güzel model son pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti.

Bir marka için pozlar veren Adriana Lima'yı görenler "Her zaman efsanesin", "Muhteşemsin", "Yakıyorsun", "Muhteşem anne" yorumlarında bulundu.







