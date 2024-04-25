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  4. Doğum kiloları kalmadı! Yüzünün hali çok konuşulmuştu... Adriana Lima pozlarıyla yaktı geçti

Doğum kiloları kalmadı! Yüzünün hali çok konuşulmuştu... Adriana Lima pozlarıyla yaktı geçti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.04.2024 11:17
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Victoria's Secret'in dünyaca ünlü modellerinden olan ve 2017 yılında düzenlenen yılbaşı gecesi defilesinde podyumda son kez yürüdükten sonra emekliye ayrılan Adriana Lima'nın doğum sonrası hali gündem olmuştu. Görünümüyle sosyal medyada zorbalığa maruz kalan Lima son pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Doğum kiloları kalmadı! Yüzünün hali çok konuşulmuştu... Adriana Lima pozlarıyla yaktı geçti

Üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin prömiyerine katılan ünlü modelin yüzündeki değişim yüzünden gelen kötü yorumlar sonrası Lima açıklama yapmıştı.

Ekran Alıntısı

Estetik iddialarını yalanlayan Lima "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" demişti.

Ekran Alıntısı

Adriana Lima doğum kilolarıyla da çok konuşulmuştu. Kilolarından kurtulan ve formuna kavuşan güzel model son pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti.

Bir marka için pozlar veren Adriana Lima'yı görenler "Her zaman efsanesin", "Muhteşemsin", "Yakıyorsun", "Muhteşem anne" yorumlarında bulundu.


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