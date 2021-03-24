MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Erdal Beşikçioğlu'nun hayat hikâyesi...

Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Erdal Beşikçioğlu'nun hayat hikâyesi...

24.03.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Behzat Ç. isimli diziyle ününe ün katmış ve daha da tanınmış olan Erdal Beşikçioğlu'nun hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pek çok başarılı dizi ve filmde rol almış olan Erdal Beşikçioğlu kimdir sorusu en çok araştırılan konuların başında. Peki Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Erdal Beşikçioğlu'nun hayat hikâyesi...

Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Erdal Beşikçioğlu'nun hayat hikâyesi...

Behzat Ç., Adı Efsane, Leyla ile Mecnun gibi pek çok önemli dizide yer alan Erdal Beşikçioğlu'nun hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle Behzat Ç dizisi ve karakteri ile ünlenen Erdal Beşikçioğlu pek çok tiyatro oyununda da yer almıştır. Peki Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

51 yaşında olan ve 5 Ocak 1970 senesinde, Ünyeli bir baba ile Ankaralı bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelen Erdal Beşikçioğlu, orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamlamıştır. Sonrasında İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun olmuştur. 1989 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girmiştir. Konservatuar eğitimi esnasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katılmıştır. 1993 senesinde mezun olmuş ve aynı sene Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başlamıştır. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev alınan ve halen Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam etmekte olan Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Çiftin bir kızı ve bir oğlu vardır. Beşikçioğlu aynı zamanda Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Ödünç Hayat : Nihat Durak - (2005) - Mustafa
Körfez Ateşi : Veli Çelik - 2005
Kasırga İnsanları : Nihat Durak - (2004) - Yunus
Mars Kapıdan Baktırır : Jale İncekol - (2004) - Süha
Tatlı Hayat : Bora Tekay - 2003
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2019-) - Behzat Ç.
Adı Efsane (2017) - Tarık Aksoy
46 Yok Olan (2016) - Murat Günay
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : (2014) - Arif
Reaksiyon : (2014) - Yavuz Aslan
Barda : Serdar Akar - 2007
Seni Çok Özledim : Dilek Gökçin (2005) - Sado
Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - (2011) - Başkomiser Behzat Ç.
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Doğan Ümit Karaca - (2010-2013) - Başkomiser Behzat Ç.
Bal : Semih Kaplanoğlu - 2010
Vali : M. Çağatay Tosun - 2009
Es-Es : Bahadır İnce - 2008 - Işık Öğretmen
Ayrılık : Metin Balekoğlu (2009) - Abdullah Şamil
Köprü : Sadullah Şentürk - (2006 - 2008) - Vali Faruk Yazıcı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı
Şarkılar Bizi Söyler konuklarıŞarkılar Bizi Söyler konukları
Yeni sevgiliyle aşk pozu olay olduYeni sevgiliyle aşk pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yıllar sonra itiraf etti! Kahkahalar havada uçuştu

Yıllar sonra itiraf etti! Kahkahalar havada uçuştu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Durumu kötüleşti! 'Fenalaşıyorum...'

Durumu kötüleşti! 'Fenalaşıyorum...'

İstanbul Sözleşmesi yorumu! Beştepe'yi de etiketledi

İstanbul Sözleşmesi yorumu! Beştepe'yi de etiketledi

İbo Show'a katıldı! Estetikli hali olay oldu

İbo Show'a katıldı! Estetikli hali olay oldu

Diğer Haberler

Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş AK Parti MKYK listesine girdi

Eski Türkiye güzeli AK Parti MKYK listesine girdi

Anastasia Karanikolaou, duştan çırılçıplak paylaştı

Duştan çırılçıplak paylaştı

Cem Yılmaz kimdir? İşte Cem Yılmaz'ın hayat hikayesi

Cem Yılmaz kimdir?

Müzisyen Cem Adrian, babasını son yolculuğuna uğurladı

Cem Adrian'ın acı günü! Babasını toprağa verdi

Ünlü model Ece Gürsel koronavirüse yakalandı

Ünlü model Ece Gürsel koronavirüse yakalandı

Nur Fettahoğlu kimdir? Nur Fettahoğlu kaç yaşında? Nur Fettahoğlu nereli?

Nur Fettahoğlu kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.