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Erden Timur'dan çarpıcı sözler! 'Son haftadan sonra açıklayacağım'

02.06.2023 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Cumhuriyet’in 100’üncü yılında şampiyon olmak her takıma nasip olmaz. Dolayısıyla Galatasaray bunu zaten hak etmişti” dedi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ise, “Ben çok şey açıklayacağız dedim. Onları sezonu bitirdiğimiz anda açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Erden Timur'dan çarpıcı sözler! 'Son haftadan sonra açıklayacağım'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibin antrenmanından önce açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın en keyifli günlerinden birisini yaşadığını belirten Dursun Özbek, "Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın en keyifli günlerinden birisini yaşıyoruz. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında şampiyon olmak her takıma nasip olmaz. Dolayısıyla Galatasaray bunu zaten hak etmişti. Bütün Galatasaraylılara 100’üncü yıl şampiyonluğu armağan olsun. Buradan oyuncularıma, teknik kadroma, taraftarıma, camiama büyük bir teşekkür gönderiyorum. Onların desteğiyle biz kendimizi daha kuvvetli hissediyoruz. Bu destekleri devam ettikçe Galatasaray’ın bileğini kimse bükemez. Artık hedefimiz Avrupa, inşallah orada da taraftarlarımızı, sizleri, camiamızı memnun edebiliriz." dedi.

"HAZIRLIKLARIMIZI ÇOK ÖNCEDEN YAPMIŞTIK"

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Gelecek sezon için hazırlıklarını çok önceden yaptıklarını söyleyen Özbek, “Şu anda önümüzdeki sene için Erden ile beraber çalışıyoruz zaten. Hazırlıklarımızı çok önceden yapmıştık. İnşallah en iyi şekilde önümüzdeki senenin hazırlıklarını tamamlayacağız. Galatasaray taraftarı bu seneki gibi önümüzdeki sene de mutlu ve huzurlu maçlara gelecekler. Atık stadyumumuzu büyütmenin peşindeyiz. Yani 50 bin kişi dar geliyor stadyumumuz. Dolayısıyla ben buradan taraftarlarıma tekrar tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"ALİ KOÇ'U YEMEĞE DAVET ETTİK"

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Ali Koç’u yemeğe davet ettiğini açıklayan Dursun Özbek, "Ali Bey'i yemeğe davet ettik. Artık Türk futboluna çekişme içinde değil de dostluk içinde fayda üretmenin daha faydalı olacağını düşüncesindeyim. Onun için Ali Bey'i de yemeğe davet ettim. Cevap bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYONUMUZ VAR"

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Şampiyonluk kupasının alınacağı tören hakkında da konuşan Özbek, "Çok güzel bir organizasyonumuz var. Maçtan sonra podyum kurulacak. Bütün Galatasaraylıların keyif alacağı, oraya gelenlerin de seyredenlerin de büyük keyif alacağı, kutlamayla bu seneki 23’üncü şampiyonluğumuzu kutlayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

ERDEN TİMUR: "SEZONU BİTİRDİĞİMİZ AN AÇIKLAYACAĞIZ"

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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ise sezonun sona ermesiyle açıklamalarda bulunacağını belirterek, "O gün de söylemiştim. Açıklanacak, anlatılacak çok şey var diye. Sürekli o sözler manipüle ediliyor. Belge ve kayıt diye. Ben çok şey açıklayacağız dedim. Onları sezonu bitirdiğimiz anda açıklayacağız. Onu da şu sebeple söylemiştim. Şu an bu tip şeyler açıklandığında daha sonra bir hata yapılsa, bir şey olsa açıklamalara bağlanacağı için ligin doğru gitmesi açısından bize fayda sağlama ihtimali olsa da, olmasa da hiç fark etmez biz lig bittikten sonra herkes her şeyi açıklasın ki bundan sonra daha sağlıklı ilerlesin. Bu şekilde her şeyi açıklayacağım. Son haftadan sonra açıklayacağım" dedi.

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