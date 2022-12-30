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Erden Timur'un ardından Ali Koç konuştu, Galatasaray o esnada göndermeli paylaşımda bulundu! Sarı-Kırmızılı taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu

30.12.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürüyor. Mücadelenin 50. dakikasında attığı gol iptal edilirken, bu karar birçok çevreden eleştirilmeye devam ederken, Fenerbahçe konuyla alakalı bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç kameraların karşısına geçerken, Galatasaray cephesinden Koç'un konuşması esnasında göndermeli bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Erden Timur'un ardından Ali Koç konuştu, Galatasaray o esnada göndermeli paylaşımda bulundu! Sarı-Kırmızılı taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor Galatasaray karşılaşmasında, ev sahibi ekibin iptal edilen golü sonrası tartışmalar sürüyor. 2-1 biten mücadelede sonrası Sarı-Kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'den liderlik koltuğunu geri alırken, Sarı-Lacivertli ekip maçta yaşanan tartışmalı pozisyonun ardından 'kara gece' paylaşımında bulunmuştu.

Fenerbahçe resmi kanallarından konuyla ilgili basın toplantısı düzenleneceği duyurulurken, Galatasaray cephesi de konuyla alakalı konuşmak üzere kameraların karşısına geçti.

GALATASARAY'DAN İMALI PAYLAŞIM!

14'te Galatasaray adına Erden Timur, 15'te ise Fenerbahçe adın Başkan Ali Koç bir basın toplantısı düzenledi. İki ekipte konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Ali Koç'un toplantısı esnasında Galatasaray'dan imalı bir paylaşım geldi.

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"LİDER GALATASARAY"

Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuşması esnasında Süper Lig'in ilk 4 sırasının puan durumunu paylaştı ve bu gönderisinde "Lider Galatasaray" hastaghini kullandı.

Galatasaraylı futbolseverler, bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğenide bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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