Erdoğan'a özel 'kuş sütü' ikramı! Herkes o futbolcuyu konuşuyor... Putin ile kritik açıklamaların gölgesinde kalan renkli detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Soçi'de Putin'le bir araya geldi. Liderler başta tahıl koridoru krizinin çözümü olmak üzere tüm dünyaya görüşmenin hem başlangıcında hem de sonrasında önemli mesajlar verdi. Görüşmeden renkli detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

AA'nın aktardığına göre Erdoğan, görüşmenin gerçekleştirildiği Rus Sanatoryum'a gelişinde Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından karşılandı. İki lider, heyetler arası görüşme ve baş başa çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ERDOĞAN'A ÖZEL 'KUŞ SÜTÜ' İKRAMI

Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlattığı öğle yemeği menüsünü ise RIA_Kremlinpool isimli haber sitesi paylaştı. Zengin menüde yer alan 'kuş sütü' dikkatlerden kaçmadı. Rusça'da "Ptiçye moloko" olarak geçen yemek, SSCB döneminin meşhur tatlılarından biri olmasıyla biliniyor.

Menüde yer alan diğer tatlar; salatalık ve avokadolu füme alabalık salatası, domatesli ve Kudüs enginarlı barbun filetosu, etli Harço çorbası (Gürcü çorbası), ana yemek olarak ise püre havuçlu ızgara kuzu pirzola ve sebzeli ve ıspanak soslu kefal sunuldu.

ERDOĞAN'IN SORUSU DİKKAT ÇEKTİ

Liderler görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek kritik açıklamalarda bulundu. Sonrasında ise Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurlamak üzere kapıya çıktı. Burada geçen sohbete ise Erdoğan'ın sorusu damga vurdu.

O FUTBOLCU MERAK KONUSU OLDU

Erdoğan, Putin ile vedalaşırken "Sparta Prag'da ki futbolcunun adını soracağım" dedi. Putin'in verdiği "Hallederiz konuşuruz, temas halinde olalım" yanıtı da dikkat çekti.

