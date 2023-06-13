Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı! Hakan Fidan'a talimatı verdi: O konuda da hiç geciktirmeden...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından ikinci önemli ziyaretini Azerbaycan'a yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşıladı.

ERDOĞAN İLE ALİYEV GÖRÜŞTÜ

Başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmeye geçti.

ERDOĞAN'DAN ŞUŞA MESAJI

İki lider, görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya katılırken, toplantının öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Şuşa mesajı geldi.

Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Hakan (Fidan) Bey o konuda da hiç geciktirmeden... Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır.

Maarif Vakfımız Azerbaycan makamlarının da desteğiyle eğitim öğretim alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah gelecek sene okulumuzun yeni eğitim kampüsünü hizmete açmış olmayı planlıyoruz. Değerli kardeşimle ikili görüşmemizde özellikle Hazar geçişli orta koridor ve bu bağlamda Bakü Tiflis- Kars demir yolu hattını da bir an önce ele almamızda büyük fayda var."

Daha sonra iki lider ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda ilk konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oldu.

Aliyev şu ifadeleri kullandı;

"Şuşa Beyannamesi ile Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldu. Şuşa Karabağ'ın tacıdır. Bugün müzakere mesele olunan konular arasında işbirliği programımızdır. Dış konularda Türkiye ve Azerbaycan mücadele edecek. Bölgenin genişlemesi, inşası ve güvenliği için Türkiye-Azerbaycan ortak çalışması çok önemlidir.

"TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ ARTACAK"

Hem bölgede hem dünyada Türkiye ile iş birliği artacak. Orta koridorun önemi daha da arttı. Zengezur koridorunun açılmasını konuştuk. Koridorun açılması kaçınılmazdır. Bu koridorun açılması bütün ülkeler için çok önemlidir."

Aliyev'in ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki güçlü işbirliğine dikkat çekerken 'kendi evimizdeyiz' mesajı verdi.

Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye-Azerbaycan iki kardeş ülke. Burada bir tezimiz var; Özellikle bizim törenimize İlham kardeşimizin refikalarıyla birlikte bulunmuş olmaları, dünya ve ülkemize bir mesajdır. Bu ziyaretler aramızdaki duyguların nedenli ileri gittiğinin en güzel örneğidir."

"TÜRKİYE-AZERBAYCAN ÜNİVERSİTESİ İÇİN ADIM ATIYORUZ"

Özellikle şu anda attığımız, atacağımız adımlardan biri de Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'dir. YÖK Başkanımız muhataplarıyla görüştü. Yasal düzenleme adımı atıldıktan sonra bu üniversitenin kurulmasını başaracağız. Azeri gençleri Türkiye'ye gelebilecekleri gibi Türk gençleri de Azerbaycan'daki üniversitede okuyacaktır.

"AVRUPA BU GAZ KONUSUNDA ÇOK TELAŞLI"

Enerji noktasındaki adımda Avrupa özellikle Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda çok telaşlılar. Devamlı ricada bulunmaktadırlar. Üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Özel sektörümüzün burada adım attığı çalışmalarda, müşterek çalışmaları başarıyla yürüyorlar. Şuşa Bildirgesi ile olduğu gibi bu beyannamenin içerisindekilerini gerçekleştirmeye olan inancımız tamdır, bundan taviz yok.

Zengezur'u süratle halletmemiz halinde, karayolu ve demir yolu noktasında atılacak adımlarla Iğdır ve Nahcivan'a gidiş noktasında Nahcivan'a gidiş daha da güçlenecek. Azerbaycan ile olan ilişkilerimizin daha da güçlenmesine neden olacaktır. Yolunuz varsa medeniyettir. Yol yoksa hiçbir şey yok. Azerbaycan'ın savaş sonrasında üzerinde en çok durduğu konu yollardır. Bundan sonra da dış politikada ortak tutum sergilenecektir.

Bütün mesele demek ki kararlı olduğunuz zaman neticeyi alırsınız. Önümüzde atılacak adımlar var. Bu adımları attıkça Azerbaycan daha da ileri gidecek. Ben 3 çocuk diyordum, Azerbaycan'da 5 çocuk olması lazım. Bunu başardığımız anda Azerbaycan çok daha güçlü olacaktır. Bu inançla birlikte Türkiye-Azerbaycan kardeşliği geleceğe yürüyecektir."



