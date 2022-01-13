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Erdoğan'dan Bensiyon Pinto için taziye telefonu

13.01.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla oğlu Benjamin Pinto'yu arayarak taziyelerini iletti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u da arayarak annesinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Erdoğan'dan Bensiyon Pinto için taziye telefonu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun oğlu Benjamin Pinto'yu arayarak babasının vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu. Erdoğan, Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva ile Türk Yahudi Toplumu Başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh'e de taziye mesajı gönderdi.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Sayın Bensiyon Pinto'nun vefatından derin bir üzüntü duydum. Sayın Bensiyon Pinto, yüzyıllardır barış ve kardeşlik içinde yaşayan milletimizin bir ferdi olarak, üstlendiği tüm görevlerde ülkemizin birliğine, beraberliğine ve toplumsal zenginliğimize çok kıymetli katkılarda bulunmuştur. Sayın Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla Yahudi cemaatine, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

ERDOĞAN İSRAİL CUMHURBAŞKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u arayarak, annesi Aura Herzog'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

(DHA/AA)

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