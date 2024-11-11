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  4. Erdoğan ile Murat Bardakçı arasında dikkat çeken diyalog! Atatürk'ün fotoğrafını görünce dayanamadı: Hala konuşuyorlar ya!

Erdoğan ile Murat Bardakçı arasında dikkat çeken diyalog! Atatürk'ün fotoğrafını görünce dayanamadı: Hala konuşuyorlar ya!

11.11.2024 08:04
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.11.2024 08:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tarihçi Murat Bardakçı arasındaki diyalog gündeme oldu. Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan; Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta çekildiği fotoğrafı incelerken, Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte. Hala konuşuyorlar ya." dedi. Bardakçı da başını sallayarak Erdoğan'ın sözlerine destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını dün gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nde, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ve ilgililer tarafından karşılandı. Erdoğan ve beraberindekiler, açılışın ardından köşkü gezip, yetkililerden bilgi aldı.

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ERDOĞAN İLE BARDAKÇI ARASINDA "LİBYA" SOHBETİ

Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, Murat Bardakçı'ya dönerek, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte." dedi.

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"HALA KONUŞUYORLAR YA"

Bardakçı'nın, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp'ta bulunduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, "Hala konuşuyorlar ya." ifadesini kullandı.

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Erdoğan, Atatürk'ün kullandığı eşyaları inceledi, Atatürk'e hediye edilen eşyalar ile yazı takımı ve radyosu hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de göreve başlayan elçilerin Atatürk'e güven mektubu sunduğu Elçilik Kabul Salonunda da incelemede bulundu. Erdoğan, burada sergilenen bir kilitli dolap hakkında bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, açılışta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Bardakçı Libya Recep Tayyip Erdoğan atatürk
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