Erdoğan televizyon ekranlarından tek tek açıklayacak! Tam 50 ilde yoğun tempo: İlk durak deprem illeri...

31 Mart'ta ellerinde olan belediyeleri korumak, muhalefetin elindeki belediyeleri ise kazanmak için çalışmalarını sürdüren AK Parti'nin seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izleyeceği yol haritası da belli oldu. Erdoğan'ın bu süreçte tam 50 ilde vatandaşlarla buluşması bekleniyor.

İLK DURAK: DEPREM İLLERİ

Seçim takvimi boyunca 7 bölgeye gitmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ocak ayını Ankara'da tamamlayacak. Şubat ayının başlarında 6 Şubat felaketinin acılarının hala taze olduğu deprem illerini ziyaret edecek. Afet konutlarından yapımı tamamlananların hak sahiplerine teslim edeceği törenlerin gerçekleşeceği bu ziyaretlerden bazılarına MHP lideri Devlet Bahçeli de eşlik edecek.

Erdoğan, 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'na da katılacak. Erdoğan'ın miting düzenleyeceği iller arasında Diyarbakır, Şırnak, Ağrı ve Mardin yer alıyor. Yine birçok ilde toplu açılış törenleri bu sürece dahil olacak.

Geçen sene asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'na da katılacak.

ÖZEL YAYINLARDAN SESLENECEK

Erdoğan'ın seçim takviminin son haftasını çoğunlukla seçim heyecanın dorukta olacağı iki büyükşehir Ankara ve İstanbul'da geçirmesi bekleniyor.

Erdoğan ayrıca televizyon ekranlarından da seçim yayınlarına katılacak. Özel yayınların başlangıçta haftada birer kez, seçim yaklaştıkça haftada ikişer kez gerçekleşmesi bekleniyor. Yayınlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim vizyonundan ve belediyecilik anlayışından söz edecek.

DÜNYA DİPLOMASİSİ DE DEVAM EDECEK

Bu süre zarfından Erdoğan aynı zamanda devlet işleriyle ilgilenmeyi de sürdürecek. Kabine toplantıları düzenli olarak sürdürülecek. Erdoğan, dünya liderlerini Türkiye'de ağırlayacak, ayrıca uluslararası zirvelerde de yer alacak.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





