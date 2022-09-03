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Erik pestili nasıl yapılır, nasıl saklanır? Lezzetli atıştırmalık erik pestili tarifi

03.09.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erik pestili, meyve ile yapılan pestil tariflerinin en sevilenleri arasında bulunuyor. Lezzetli atıştırmalık olan pestil tarifleri mevsim meyvelerinden elde edilebiliyor. Erik mevsiminin son ayı olan Eylül ayı gelmişken erik pestili yapmak isteyen kişiler erik pestilinin nasıl yapıldığını arama motorlarında sorguluyor. Peki, erik pestili nasıl yapılır? Erik pestili saklama koşulları nelerdir? İşte erik pestili tarifi ve merak edilenler...

Erik pestili nasıl yapılır, nasıl saklanır? Lezzetli atıştırmalık erik pestili tarifi

Yazın topladığınız eriklerden pestil yaparak kışa kadar saklayıp afiyetle tüketebilirsiniz. Her an atıştırmalık olan tüketebilen pestiller çay veya kahvenin yanında da sıkça tercih ediliyor. Her mevsim meyvesiyle hazırlanabilen pestillerin her biri faklı lezzette. Erik pestili de bunlardan biri. Erik pestili tarifini arayanlar için en pratik ve yemelere doyamayacağınız erik pestili tarifini sizler için derledik.

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ERİK PESTİLİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 5 kilo erik
  • 4 su bardağı şeker
  • 3 yemek kaşığı nişasta

ERİK PESTİLİ TARİFİ YAPILIŞI

Erikleri yıkayıp tencereye koyalım hiç su koymadan orta ateşte kaynatarak iyice pişirelim, erikler sulanacaktır.

Süzgeçten çekirdekleri kalasıya kadar geçirelim ve tekrar tencereye koyalım.

Şekeri ve nişastayı ekleyip blendırdan pürüzsüz hale getirelim.

10-15 dk daha pişirelim ve fırın tepsisine yağlı kağıt sererek üzerine ince bir şekilde yayalım.

Üç gün güneşte bekletelim . Kenarından ayrılıyorsa pestilimiz olmuş demektir.

Dilediğiniz şekilde kesip saklayabilirsiniz. Afiyet olsun.

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ERİK PESTİLİ NASIL SAKLANIR?

Serin, güneş görmeyen, kuru bir yerde tutmak en ideal saklama şeklidir. Pestili özellikle nemden korumanız gerekiyor. Nemli ortam pestilin küflenmesine, bozulmasına ve kokmasına neden olabilir.

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