Eriyen mayo şakası yaptılar! Herkesin ortasında çırılçıplak kalınca neye uğradığını şaşırdı

İspanya’nın İbiza kentindeki bir plajda arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisini yapan Ryan Jackson isimli bir adam, arkadaşlarının şakasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Arkadaşlarının kendisine hediye ettiği şort mayoyu giyen adam suya girdiğinde mayonun eridiğini fark etti. Bir anda şort mayosunun parçalara ayrılmasıyla şaşkınlığa uğrayan adam herkesin içinde çıplak kaldı. Gönderide şaka karşısında şaşkınlıkla birlikte gülen adam kırmızı kumaş parçalarıyla kasıklarını örtmeye çalıştı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Şakalarının mükemmel bir şekilde gitmesinden mutluluk ve gurur duyduklarını dile getiren Jackson’un arkadaşları Mark ve Pete’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Binlerce görüntülenmeye ulaşan gönderisinin ardından Jackson, “Havuzdan çıktığımda ne olduğunu anlayamadım. Bu sadece büyük bir utançtı. İnsanlar tezahürat yapmaya başlayınca durum daha da kötüleşti” dedi.

Eylül başında evlenecek olan müstakbel damat yedek bir şort giydi, böylece 22 kişilik arkadaş grubu günün geri kalanında eğlenmeye devam etti.



