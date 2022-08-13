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  4. Eriyen mayo şakası yaptılar! Herkesin ortasında çırılçıplak kalınca neye uğradığını şaşırdı

Eriyen mayo şakası yaptılar! Herkesin ortasında çırılçıplak kalınca neye uğradığını şaşırdı

13.08.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 yaşındaki Ryan Jackson isimli bir adam İspanya’nın İbiza kentinde bekarlığa veda partisini düzenlemek için arkadaşlarıyla bir araya geldi. Suya girdiği anda arkadaşlarının hazırladığı şaka mayosunun erimeye başladığını fark eden adam bir anda herkesin ortasında çırılçıplak kaldı. Sosyal medyadan paylaşılan videoda Jackson mayosundan kopan parçalarla kendisini örtmeye çalıştı.

İspanya’nın İbiza kentindeki bir plajda arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisini yapan Ryan Jackson isimli bir adam, arkadaşlarının şakasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Arkadaşlarının kendisine hediye ettiği şort mayoyu giyen adam suya girdiğinde mayonun eridiğini fark etti. Bir anda şort mayosunun parçalara ayrılmasıyla şaşkınlığa uğrayan adam herkesin içinde çıplak kaldı. Gönderide şaka karşısında şaşkınlıkla birlikte gülen adam kırmızı kumaş parçalarıyla kasıklarını örtmeye çalıştı.

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SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

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Şakalarının mükemmel bir şekilde gitmesinden mutluluk ve gurur duyduklarını dile getiren Jackson’un arkadaşları Mark ve Pete’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Binlerce görüntülenmeye ulaşan gönderisinin ardından Jackson, “Havuzdan çıktığımda ne olduğunu anlayamadım. Bu sadece büyük bir utançtı. İnsanlar tezahürat yapmaya başlayınca durum daha da kötüleşti” dedi.

Eylül başında evlenecek olan müstakbel damat yedek bir şort giydi, böylece 22 kişilik arkadaş grubu günün geri kalanında eğlenmeye devam etti.

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