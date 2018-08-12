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Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun evlendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.08.2018 10:30 | Son Güncelleme

Erkan Kolçak Köstendil, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Cansu Tasun ile bugün dünyaevine girdi.

Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu Sadettin karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, bir süredir aşk yaşadığı ve kendisi gibi oyuncu olan Cansu Tosun ile bugün evlendi.

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun evlendi

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Erkan Kolçak Köstendil, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Cansu Tasun ile dün dünyaevine girdi.
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Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu Sadettin karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, bir süredir aşk yaşadığı ve kendisi gibi oyuncu olan Cansu Tosun ile evlendi.
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Olimpos'ta evlenen ünlü çiftin düğününe ünlü isimler akın etti.
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Başta Bülent Şakrak - Ceyda Düvenci çifti olmak üzere Şebnem Bozoklu, Gökçe Bahadır, Leyla Lydia Tuğutlu gibi ünlü isimler düğüne katıldı.
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Mutlu çiftin düğününden özel kareler sosyal medyadan paylaşıldı.
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