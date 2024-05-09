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Haluk Levent'in 'Gazze' konuşması Birleşmiş Milletler toplantısına damga vurdu! "10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz?"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
09.05.2024 22:29
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AHBAP Derneği Başkanı, ünlü sanatçı Haluk Levent'in Kenya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında yaptığı konuşma gündem oldu. AHBAP faaliyetlerini anlatmak için çağrıldığı konferansta konuşma metnini değiştiren Haluk Levent, Gazze'de yaşanan katliamı anlattı. Levent, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz?" diyerek tepki gösterdi.

Haluk Levent'in 'Gazze' konuşması Birleşmiş Milletler toplantısına damga vurdu! "10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz?"

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle yıllardır ülkenin dört bir yanında yardım çalışmaları yürüten ünlü sanatçı Haluk Levent, derneğinin faaliyetlerini anlatmak üzere Kenya’daki Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında davet edildi. Levent toplantı sırasında konuşma metnini değiştirerek, İsrail'e Gazze konusunda tepki gösterdi.

"NETANYAHU'YA BİR SORU SORMAK İSTİYORUM"

Levent, toplantıdaki konuşmasında, "Güzel ülkem Türkiye'den selamlar getirdim. Bugün buraya projelerimi anlatmaya gelmiştim ancak bu sabah uyandığımda Gazze'de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim. Biz AHBAP olarak Gazze'ye insani yardım göndermeyi denedik ama çok fazla engelle karşılaştık. Bildiğiniz gibi 100'den fazla BM çalışanı da hayatını kaybetti. Ayrıca Başbakan Netenyahu'ya da bir soru sormak istiyorum. 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz? Bu nedenle İsrail hükümetini, bu zulüm ve insani krizden dolayı kınıyorum. Ayrıca Gazze’deki savaşı protesto eden savaş karşıtı Yahudi toplumu da dahil olmak üzere, Amerikalı ve Fransız öğrencilerle dayanışma içerisindeyim" diye konuştu.

"SOYKIRIMI PROTESTO EDECEĞİZ"

Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşımda konuşma videosunu da paylaşan Levent, "Kenya’da Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında aslında Ahbap faaliyetleri konusunda konuşmam istenmişti. Ama son dakikada konuşma metnimi değiştirme kararı aldım. İsrail’in Gazze ve Refah soykırımını protesto edeceğiz. Her yerde edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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Haluk Levent Gazze ahbap
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