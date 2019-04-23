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Erkan Petekkaya'nın Eskişehir mutluluğu! 'Muhteşem bir yerde yaşıyorsunuz'

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2019 01:08 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, üniversiteyi okuduğu Eskişehir'e yıllar sonra gitti ve sokaklarında gezdi. Petekkaya'yı Eskişehir sokaklarında gören hayranları ise büyük ilgi gösterdi. Eskişehir'e övgüler yağdıran ünlü oyuncu, sokakta hayranlarıyla buluştuğu o anları sosyal medyadan paylaştı.

Son olarak Fox'ta yayınlanan Vurgun dizisinde başrol oynayan Erkan Petekkaya, Eskişehir tatiline çıktı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Petekkaya, yıllar sonra üniversiteyi okuduğu kenti ziyaret etti.

PORSUK'TA DOLAŞTI HAYRANLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Eskişehir sokaklarında dolaşarak anılarını tazeleyen ünlü oyuncu, Instagram'dan da paylaşımlar yaptı. Kentin merkezindeki Porsuk ve Köprübaşı'nda dolaşan Petekkayı'yı gören hayranları, ünlü oyuncuya büyük ilgi gösterdi. Oyuncunun etrafında toplanan hayranlarını fotoğraf çektirmek istedi. Hayranlarının ilgisi karşısında mutlu olan Petekkaya ise aralarına girerek toplu halde selfie çektirdi.

'MUHTEŞEM BİR YERDE YAŞIYORSUNUZ'
Eskişehir'de 4 senesini geçirdiğini söyleyen Petekkaya, 'Ben burada okudum. Çok güzel, muhteşem bir yerde yaşıyorsunuz' dedi. Petekkaya o anları ise Instragram hesabından, "Şehri şaşkın dolaşırken ne güzel bir şeyle karşılaştım. Şükürler olsun. #eskişehir hatıralarla dolu #köprübaşı öğrenciliğimi yaşadıgım şehir. Orada bulunan herkesi tekrar tekrar kucaklarım teşekkür ederim. Ülkemizin de en kısa sürede kucaklaşması dileklerimle. Sevgiler saygılar. Mutlu akşamlar" notuyla paylaştı.


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