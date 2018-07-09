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Erkan Petekkaya yeni dizisi için Gold Film'le anlaştı

DİZİ HABERLERİ  | 09.07.2018 22:46 | Son Güncelleme

Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya yeni dizisinin çekimleri için Gold Film'le anlaştı. Flaş anlaşmayı yapımcı Faruk Turgut duyurdu.

Erkan Petekkaya yeni dizisi için Gold Film'le anlaştı

Türkiye'nin başarılı erkek oyuncularından Erkan Petekkaya'nın yeni yapım şirketi belli oldu. Gold Film’in tecrübeli sahibi Faruk Turgut, yeni ve çok iddialı projesi için Erkan Petekkaya ile sözleşme imzaladı.

Son olarak FOX'ta Karga Seven Türkiye'nin yapımcılığını üstlendiği iddialı dizi 'Kayıtdışı'nda rol alan Erkan Petekkaya, Dila Hanım dizisiyle çalıştığı GOLD Film'e geri döndü.

Haberi yapımcı Faruk Turgut 'Geçmişte yaptıklarımızdan daha iyisini yapmak için yola çıkıyoruz.' diyerek duyurdu.

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