''Erkek arkadaşımın seks bebeğine benzemek için on binlerce dolar harcadım!''

Londra'da yaşayan Grey, erkek arkadaşı için aldığı seks bebeği ile gündem olmuş, sonrasında sevgilisinin yaramaz bebeğe karşı hisler geliştirdiğini bile iddia etmişti. Genç kadın şimdi bir adım daha ileri gitti ve seks bebeği Delilah'a benzemek için bıçak altına yattığını açıkladı.

OPERASYONDAN KORKMUŞ

Gray yaptığı açıklamada “Bence o çok güzel ve tam olarak ona benzemek istiyorum. Bunun için çok sayıda dolgu ve burun estetiği yaptırdım.” diye konuştu. Burun operasyonu Gray'in ilk ameliyatıydı ve biraz korktuğunu itiraf etti.

''DAHA İYİ HİSSEDECEĞİM''

Ancak şimdi hiçbir korkusu yok ve aksine daha fazlasını yaptırmak için dört gözle beklediğini açıkladı. Yeni hedefi Delilah gibi iri göğüslere sahip olmak olan genç kadın, meme implantları için kolları sıvadı ve "Gerektiği kadar harcamaya hazırım ve sonunda kendim ve görünüşüm hakkında daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

DÖVME YAPTIRMIŞLAR

Gray, erkek arkadaşının doyumsuz cinsel dürtüsüne ayak uyduramadığını söyleyerek Haziran 2021'de Black için Delilah'ı satın aldı. Ancak, kısa süre sonra kendisi de oyuncak bebeğe karşı hisler besledi ve üçlü şimdi uygun bir "grup" olmak için adımlar bile atıyor. Geçtiğimiz günlerde ortak birer dövme bile yaptırmışlar.

