Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. ''Erkek arkadaşımın seks bebeğine benzemek için on binlerce dolar harcadım!''

''Erkek arkadaşımın seks bebeğine benzemek için on binlerce dolar harcadım!''

24.10.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki Char Grey, 28 yaşındaki erkek arkadaşı Calum Black için Delilah adında bir seks bebeği aldığını açıklamasıyla bu yılın başlarında manşetlere çıkmıştı. İngiliz genç kadın şimdi de, erkek arkadaşının seks bebeğine benzemek için gerçekleştirdiği estetik prosedürlere 11.000 dolardan fazla para harcadığını ve erkek arkadaşının bundan çok etkilendiğini söyledi.

''Erkek arkadaşımın seks bebeğine benzemek için on binlerce dolar harcadım!''

Londra'da yaşayan Grey, erkek arkadaşı için aldığı seks bebeği ile gündem olmuş, sonrasında sevgilisinin yaramaz bebeğe karşı hisler geliştirdiğini bile iddia etmişti. Genç kadın şimdi bir adım daha ileri gitti ve seks bebeği Delilah'a benzemek için bıçak altına yattığını açıkladı.

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısının cinsel birliktelik yaşamak istememesi üzerine eşine birebir benzeyen seks bebeği satın aldıÇözümü herkesi şaşırttı! Karısının cinsel birliktelik yaşamak istememesi üzerine eşine birebir benzeyen seks bebeği satın aldı

OPERASYONDAN KORKMUŞ

sex-doll-54-edited

Gray yaptığı açıklamada “Bence o çok güzel ve tam olarak ona benzemek istiyorum. Bunun için çok sayıda dolgu ve burun estetiği yaptırdım.” diye konuştu. Burun operasyonu Gray'in ilk ameliyatıydı ve biraz korktuğunu itiraf etti.

İçini kemiren meraka yenik düştü! Kilitli kapının ardında bir seks bebeği zindanı bulmayı beklemiyorduİçini kemiren meraka yenik düştü! Kilitli kapının ardında bir seks bebeği zindanı bulmayı beklemiyordu

''DAHA İYİ HİSSEDECEĞİM''

sex-doll-41-1

Ancak şimdi hiçbir korkusu yok ve aksine daha fazlasını yaptırmak için dört gözle beklediğini açıkladı. Yeni hedefi Delilah gibi iri göğüslere sahip olmak olan genç kadın, meme implantları için kolları sıvadı ve "Gerektiği kadar harcamaya hazırım ve sonunda kendim ve görünüşüm hakkında daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Kocasının penisinin bir kopyasını çıkarmıştı! Arkadaşına hediye edince olanlar olduKocasının penisinin bir kopyasını çıkarmıştı! Arkadaşına hediye edince olanlar oldu

DÖVME YAPTIRMIŞLAR

sex-doll-50

Gray, erkek arkadaşının doyumsuz cinsel dürtüsüne ayak uyduramadığını söyleyerek Haziran 2021'de Black için Delilah'ı satın aldı. Ancak, kısa süre sonra kendisi de oyuncak bebeğe karşı hisler besledi ve üçlü şimdi uygun bir "grup" olmak için adımlar bile atıyor. Geçtiğimiz günlerde ortak birer dövme bile yaptırmışlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdıGeneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdı
Sarı geceliğiyle öyle bir poz verdi ki... Beğeni butonu çöktüSarı geceliğiyle öyle bir poz verdi ki... Beğeni butonu çöktü
Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadıTuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı
Anahtar Kelimeler:
seks oyuncağı

En Çok Okunan Trend Haberler

Gerçekler hayatını altüst etti! “Beni sahte penisle kandırdı”

Gerçekler hayatını altüst etti! “Beni sahte penisle kandırdı”

İç çamaşırsız pozları hayranlarının aklını başından aldı

İç çamaşırsız pozları hayranlarının aklını başından aldı

Sarı geceliğiyle öyle bir poz verdi ki... Beğeni butonu çöktü

Sarı geceliğiyle öyle bir poz verdi ki... Beğeni butonu çöktü

Kelepçeleyip hapsetti, çamaşır suyu içirip dışkılarını yedirdi!

Kelepçeleyip hapsetti, çamaşır suyu içirip dışkılarını yedirdi!

İlginizi Çekebilir

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.