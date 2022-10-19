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Kocasının penisinin bir kopyasını çıkarmıştı! Arkadaşına hediye edince olanlar oldu

19.10.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir adam, eşinin penisinin yapay bir kopyasını arkadaşına hediye ettiğini öğrenince inanamadı. Şaşkınlığı ve içinde bulunduğu garip durumla başa çıkamayan adam, tecrübe ettiği bu garip durum hakkında akıl danışmak için sosyal medyaya başvurdu.

Kocasının penisinin bir kopyasını çıkarmıştı! Arkadaşına hediye edince olanlar oldu

Kendisi iş için sık sık seyahat eden bir adam olduğundan beş yıl önce, ‘Clone-A-Willy’ isimli penis kopyalama kiti satın almışlardı. Penisi kopyalayıp bu kopyadan kişisel bir seks oyuncağı yaratmanıza yarayan bu kitle, o seyahat ettiği zamanlarda kullanması için eşine özel bir dildo yarattılar.

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ARKADAŞINA VERDİ

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Ancak geçen hafta, son seyahatinden evine döndüğüne eşi yeni bir kit almıştı ve ona ikinci bir kopya yaptırmak istediğini söyledi. Eşi ilkine ne olduğunu sorduğunda, bunun onu ilgilendirmeyeceğini söyledi. Ancak daha sonra onu kötü bir boşanma sürecinden geçtiğini söylediği yakın bir arkadaşına verdiğini kabul etti.

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SEVMEDİĞİ BİRİYDİ

Bunu duyunca oldukça rahatsız ve ihanete uğramış hissetti. Oyuncağı hediye ettiği kişi kendisinin pek hoşlanmadığı bir kişi olduğu için de bu kadar sinirlenmiş olabileceğini söyledi.

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''SINIR İHLALİ''

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Ayrıca "Bir arkadaşa seks oyuncakları vermek biraz garip. Kullanılmış bir seks oyuncağı vermek daha da tuhaf ve muhtemelen hijyenik de değil. Ama benim penisimden modellenmiş bir tane vermenin, bir çeşit sınır ihlali olduğunu hissediyorum'' diye konuştu.

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İlişki uzmanları, adama kızgın hissetmekte haklı olduğuna dair güvence verdi ve herkesin mahrem bölgelerinin gizli kalması gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
seks oyuncağı dildo
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