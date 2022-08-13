Erkek arkadaşını öldürme şüphesiyle gözaltına alınan fenomenin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sevgilisini asansörde yumrukladı

Yetişkinlere özel olarak üretilen bir platformda seksi fotoğraflarını ve videolarını satarak kısa sürede ünlenen 25 yaşındaki Courtney Clenney gerçek adıyla Courtney Tailor, 27 yaşındaki sevgilisi Christian Obumseli’nin Miami’deki dairesinde bıçaklanmış halde bulundu. Polisin araştırmaları ve olay yeri inceleme raporlarına göre, erkek arkadaşını Clenney'in kendisini çağırdığı lüks bir dairede bir kez omzundan bıçaklanarak öldürdüğü tespit edildi. Olaya ilişkin dava süreci devam ederken ikilinin bir asansörde yaşadıkları kavga görüntüleri ortaya çıktı.

DAYAK VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Miami Eyalet Savcısı Kathie Fernandez Rundle, Clenney'e karşı ikinci derece cinayet suçlamasını açıklarken bir basın toplantısında çiftin şiddetli bir tartışma yaşadığına yönelik güvenlik kamerası görüntüleri gösterildi. Cinayetten iki ay öncesine ait olan görüntülerde Clenney’in delarca Obumseli’nin kafasına vurduğu ve genç adamın onu uzaklaştırmya çalıştığı anlar gözüktü. Savcı Fernandez-Rundle, "Sanığın Christian'a agresif bir şekilde saldırdığı kesinlikle görülüyor" dedi.

“ŞOKE OLDUK”

Çiftin birlikte yaşadıkları apartmanın diğer sakinleri ve arkadaşlarından alınan ifadelere göre ikilinin arasında devamlı olarak şiddetli bir geçimsizlik olduğu ifade edildi. Miami polisi olaya ilişkin olarak ise “Bıçaklanmadan önce aralarında fiziksel bir tartışma olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Courtney Clenney'in Avukatı Prieto geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, "Açık nefsi müdafaa kanıtlarına dayanarak Courtney'nin tutuklanması karşısında tamamen şoke olduk. Obumseli o akşam ona saldırdı, Courtney'nin ise güce kuvvetle karşılık vermekten başka seçeneği yoktu" dedi.

Obumseli ailesinin avukatı Larry Handfield ise, “Her zaman kapsamlı ve adil bir soruşturmayla bu günü göreceğimize inandık. Bu, aile için büyük bir rahatlama. Gecikmiş olsa da adaletin yerini bulması umut veriyor" açıklamasında bulundu.



