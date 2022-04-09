Erkek arkadaşını öldürmeyi planlayan 18 yaşındaki kızın ‘yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Brighton’da yaşanan bir olay İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. 17 yaşındali üniversite eğitimi sırasında tanıştığı Adam Yiosese ile sevgili olan Sophie George, erkek arkadaşının kendisini aldatması üzerine korkunç bir intikam planı hazırladı. Erkek arkadaşının başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdiğini öğrenen George, sevgilisini öldürmek için detaylı bir cinayet senaryosu kurguladı.

BIÇAK ÇEKMİŞTİ

Birlikte seyahat ettikleri sırada Adam Yiosese'e bıçak çeken Georgie’nin bir anlık dikkatsizliğinden faydalanan sevgilisi elinden kurtulmayı başararak durumu polise bildirdi. Polisin incelemeleri sonucunda cinayet teşebbüsünün detayları gün yüzüne çıktı.

ÖNCEDEN HAZIRLIK YAPTI

Yiosese ve George’in seyahat ettikleri arabada cinayet setini bulan polisler incelemelerini derinleştirdi. Başlangıçta suçlamaları reddeden George’in olayın öncesinde bir şişe çamaşır suyu, tam vücut adli tıp takımı, galoş, eldiven, duş boneleri, çakmak ve yakıt, çöp torbaları, bant ve bıçak, temizlik malzemeleri ve bir cep telefonu tedarik ettiği fark edildi.

CİNAYET ANINI DA HESAPLADI

Tedarik ettiği eşyaların yanı sıra George aynı zaman cinayet anında yapması gerekenleri unutmamak adına bir listede olşuturdu. Listede, “Koruyucu kıyafetleri giymek, Snapchat şifresini değiştirmek, Whatsappî kaldırmak” gibi maddeler yer aldı. ‘Yapılacaklar listesi ‘ olarak isimlendirdiği eylem planında George, suçu işlediği yere gitmeden önce telefonun şarj etmek, ellerini silmek, öldürmek, gömmek , ayakkabılarını çimenlere silmek gibi emir kipiyle yazılan hatırlatma notları de ekliydi.



