Erkek eş anlamlısı nedir? Erkek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yetişkin adamları nitelemek için kullanılan erkek kelimesinin toplumda ifade ettiği anlam oldukça geniştir. Eski Türkçede "érkek" olarak geçen kelime bu dönemde "hayvan ve inasanın eril cinsi" anlamında kullanılmıştır. Eski Türkçede "olmak, tam ve bütün olmak" anlamına gelen "ér-" fiiline +Ak ekinin eklenmesiyle türemiştir.

Erkek ne demek?

Erkek kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

Yetişkin adam, bay, er kişi

İnsan, hayvan ve bitkilerdeki dişiyi dölleyen cins

Koca

Sperma oluşturan organizma

Sözüne güvenilir, mert

Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift olan nesnelerdeki çıkıntılı olanı

Sert, kolay bükülmez

Erkek kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

En büyük toplumsal mitlerden birisi “Erkekler ağlamaz”.

Kadın erkek eşitliği konusunda önümüzdeki günlerde büyük adımlar atılacak.

Erkeklerin nasıl kadınlardan hoşlandığı sorusu hala bazıları için merak konusudur.

Erkek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Erkek kelimesinin eş anlamı "adam"dır. İki kelime de birbirlerinin yerine kullanılabilirler. "Kişi" kelimesinin erkek anlamına gelmesinin yanı sıra daha genel anlamı da vardır. Bu nedenle kelimeleri cümlenin bağlamına ve anlamına göre kullanmamız gerekir. Erkek kelimesinin eş anlamı olan diğer kelimeler:

Adam

Ayvaz

Bay

Er

Er kişi

Kişi

Koca

Mert

Sap

Erkeğin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Erkeğin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümle vermek gerekirse:

Bu konuda cesareti olanları er meydanına bekliyoruz.

Adam olmayı becerememesi her hâlinden belli oluyordu.

Er kişilerin bencilce davranışları ilişkilerin sonunu getirecek.

Kocası gözleri önünde öldürülen kadın, bu travmayı bir ömür boyu hep içinde taşıyacak.

Cesurca sözleriyle ne kadar mert bir insan olduğunu bizlere gösterdi.

Yok efendim neymiş kafeye üç tane sap almıyorlarmış, yazık!

Bir bay az önce sizi sordu ama gitti sanırım.

Beş tane ayvaz kişi gelip anneannemin köhnemiş sandıklarını evden çıkarmışlar.

Tam emin değilim ama birkaç kişi gelip içeriye baktı sonra da geçip gittiler.



