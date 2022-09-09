EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Erkek eş anlamlısı nedir? Erkek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Erkek eş anlamlısı nedir? Erkek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Türkçeden günümüze pek çok kelime varlığını korumuştur. Bu kelimelerin hâlâ kullanılıyor oluşu dilimizi zenginleştirmektedir. Bu eski kelimelerden birisi de erkektir. Türkçenin eski dönemlerinden beri dilimizde olan erkek kelimesi güncelliğini korur. Peki, erkek kelimesinin eş anlamı nedir?

Erkek eş anlamlısı nedir? Erkek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yetişkin adamları nitelemek için kullanılan erkek kelimesinin toplumda ifade ettiği anlam oldukça geniştir. Eski Türkçede "érkek" olarak geçen kelime bu dönemde "hayvan ve inasanın eril cinsi" anlamında kullanılmıştır. Eski Türkçede "olmak, tam ve bütün olmak" anlamına gelen "ér-" fiiline +Ak ekinin eklenmesiyle türemiştir.

Erkek ne demek?

Erkek kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

  • Yetişkin adam, bay, er kişi
  • İnsan, hayvan ve bitkilerdeki dişiyi dölleyen cins
  • Koca
  • Sperma oluşturan organizma
  • Sözüne güvenilir, mert
  • Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift olan nesnelerdeki çıkıntılı olanı
  • Sert, kolay bükülmez

Erkek kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • En büyük toplumsal mitlerden birisi “Erkekler ağlamaz”.
  • Kadın erkek eşitliği konusunda önümüzdeki günlerde büyük adımlar atılacak.
  • Erkeklerin nasıl kadınlardan hoşlandığı sorusu hala bazıları için merak konusudur.
Cömert eş anlamlısı nedir? Cömert kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerCömert eş anlamlısı nedir? Cömert kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Erkek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Erkek kelimesinin eş anlamı "adam"dır. İki kelime de birbirlerinin yerine kullanılabilirler. "Kişi" kelimesinin erkek anlamına gelmesinin yanı sıra daha genel anlamı da vardır. Bu nedenle kelimeleri cümlenin bağlamına ve anlamına göre kullanmamız gerekir. Erkek kelimesinin eş anlamı olan diğer kelimeler:

  • Adam
  • Ayvaz
  • Bay
  • Er
  • Er kişi
  • Kişi
  • Koca
  • Mert
  • Sap
İhtiyar eş anlamlısı nedir? İhtiyar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerİhtiyar eş anlamlısı nedir? İhtiyar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Erkeğin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Erkeğin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümle vermek gerekirse:

  • Bu konuda cesareti olanları er meydanına bekliyoruz.
  • Adam olmayı becerememesi her hâlinden belli oluyordu.
  • Er kişilerin bencilce davranışları ilişkilerin sonunu getirecek.
  • Kocası gözleri önünde öldürülen kadın, bu travmayı bir ömür boyu hep içinde taşıyacak.
  • Cesurca sözleriyle ne kadar mert bir insan olduğunu bizlere gösterdi.
  • Yok efendim neymiş kafeye üç tane sap almıyorlarmış, yazık!
  • Bir bay az önce sizi sordu ama gitti sanırım.
  • Beş tane ayvaz kişi gelip anneannemin köhnemiş sandıklarını evden çıkarmışlar.
  • Tam emin değilim ama birkaç kişi gelip içeriye baktı sonra da geçip gittiler.
Çeşit eş anlamlısı nedir? Çeşit kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerÇeşit eş anlamlısı nedir? Çeşit kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asilin eş anlamlısı nedir?Asilin eş anlamlısı nedir?
2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?
2022 YKS boş kontenjanları ve ek tercih taban puanları!2022 YKS boş kontenjanları ve ek tercih taban puanları!
Anahtar Kelimeler:
adam erkek erkek adam eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir insan koca yiğit er

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı!

Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı!

Okullarda maske takmak zorunlu mu?

Okullarda maske takmak zorunlu mu?

İlginizi Çekebilir

Dünya manşetlerine bomba gibi düştü! “Yeri doldurulamaz”

Dünya manşetlerine bomba gibi düştü! “Yeri doldurulamaz”

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.