Erkek öğrenci yurdunda cinsel istismar! 11 yaşındaki küçük çocuk her şeyi anlattı: "Bana arkadan yaklaştı! Ne kadar yaptı, hatırlamıyorum"

İstanbul'daki özel erkek öğrenci yurdunda yaşanan cinsel istismar gündem yarattı. İddialara göre okulda görevli olan 22 yaşındaki 'imam', 11 yaşındaki çocuğa tecavüz etti. Küçük çocuğun yaşadıklarını ailesine anlatmasıyla ortaya çıkan iğrenç olay infial yarattı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan imam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YURT KAPANDI, MÜDÜR AÇIĞA ALINDI

İğrenç olayın gündem olmasının ardından söz konusu yurdun kapandığı, müdürün ise açığa alındığı öğrenildi.

"EYLEMLERİ ÇOK KEZ YAPTI. NE KADAR YAPTI, HATIRLAMIYORUM"

Yaşanan skandalın detaylarını Sözcü Gazetesi'ndeki yazısında paylaşan gazeteci İsmail Saymaz, öğrenci Y.'nin, "Hoca beni yataktan kaldırıp odasına götürüp tecavüz ediyordu. Bu eylemi ilk olarak yaz tatilinden 6-7 ay önce başladı. Bana arkadan yaklaştı ve tecavüz etti. Eylemleri çok kez yaptı. Ne kadar yaptı, hatırlamıyorum" ifadesini aktardı.

Yazının ilgili bölümü şu şekilde:

Y., ifadesinde, İ.S.'nin geceleri kendisini “Bilgisayarımı getir” diyerek yataktan kaldırıp tecavüz ettiğini ileri sürüyor.

“Gece ve gündüz fark etmeksizin yapıyordu. Eylemler sırasında kimse olmuyordu. Bir hoca gelince beni bırakıyordu” diyor.

Y., başından geçeni iki arkadaşına da anlattığını anlatıyor. “Bu zamana kadar daha kötüsü olabilir diye söylemedim” diye konuşuyor.

Y.'nin ifadeleri üzerine 22 yaşındaki imam İ.S gözaltına alındı.

TUTUKLANAN İMAM, İFADESİNDE İDDİALARI REDDETTİ

İ.S., ifadesinde, tecavüz iddiasını reddediyor.

“Gece kaldırmadım, istismarda bulunmadım” diyor.

Birkaç kez Y.'den üçüncü kattaki muhasebe odasında bulunan bilgisayarını ve şarj aletini getirmesini istediğini söylüyor. Kendi öğrenci grubunda olmadığı halde neden Y.'den istediğini açıklayamıyor.

Çocukların yatsı namazından sonra uyuması gerektiğini ancak zaman zaman yastık savaşı ve kağıttan top oynadıklarını belirtiyor. Hocasına şikayet ettiği için Y.'ye film izlememe ve playstation oynama cezası verildiğini kaydeden İ.S., “Bu sebeple hakkımda isnatta bulunmuş olabilir” diyor.

"TELEFONUMU KARIŞTIRMIŞ"

İ.S. şöyle devam ediyor:

“Şifresini öğrenmiş, telefonumu karıştırmış. Y. kız arkadaşlarla oyun oynadığımı ve birbirimize fotoğraf gönderdiğimizi yaymış. Bu benim kulağıma geldi. Kızdım. Okuldan geldiklerinde çocuklara çay dağıtma cezası verdim. Bu yüzden iftira attığını düşünüyorum.”

Y.'nin, hocasının şifresini biliyor olması, özel bir yakınlaşmayı akla getiriyor.

İ.S., “Telefonumu açarken görmüş olabilir” diyor.

Hiç inandırıcı değil!

İ.S. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



