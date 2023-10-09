HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erkek öğrenci yurdunda cinsel istismar! 11 yaşındaki küçük çocuk her şeyi anlattı: "Bana arkadan yaklaştı! Ne kadar yaptı, hatırlamıyorum"

Erkek öğrenci yurdunda cinsel istismar! 11 yaşındaki küçük çocuk her şeyi anlattı: "Bana arkadan yaklaştı! Ne kadar yaptı, hatırlamıyorum"

09.10.2023 11:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel bir erkek öğrenci yurdunda 11 yaşındaki bir çocuğun, yurtta görevli 'imam' tarafından tecavüze uğradığı iddiası gündem yarattı. Küçük çocuğun ailesine "Bana arkadan yaklaştı ve tecavüz etti. Eylemleri çok kez yaptı. Ne kadar yaptı, hatırlamıyorum" diyerek anlattığı skandal olay sonrası, 22 yaşındaki imam tutuklanırken; olayın detayları mide bulandırdı. Söz konusu iddiaların ardından, imam tutuklanırken, yurt kapandı ve müdür açığa alındı.

Erkek öğrenci yurdunda cinsel istismar! 11 yaşındaki küçük çocuk her şeyi anlattı: "Bana arkadan yaklaştı! Ne kadar yaptı, hatırlamıyorum"

İstanbul'daki özel erkek öğrenci yurdunda yaşanan cinsel istismar gündem yarattı. İddialara göre okulda görevli olan 22 yaşındaki 'imam', 11 yaşındaki çocuğa tecavüz etti. Küçük çocuğun yaşadıklarını ailesine anlatmasıyla ortaya çıkan iğrenç olay infial yarattı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan imam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YURT KAPANDI, MÜDÜR AÇIĞA ALINDI

İğrenç olayın gündem olmasının ardından söz konusu yurdun kapandığı, müdürün ise açığa alındığı öğrenildi.

"EYLEMLERİ ÇOK KEZ YAPTI. NE KADAR YAPTI, HATIRLAMIYORUM"

Yaşanan skandalın detaylarını Sözcü Gazetesi'ndeki yazısında paylaşan gazeteci İsmail Saymaz, öğrenci Y.'nin, "Hoca beni yataktan kaldırıp odasına götürüp tecavüz ediyordu. Bu eylemi ilk olarak yaz tatilinden 6-7 ay önce başladı. Bana arkadan yaklaştı ve tecavüz etti. Eylemleri çok kez yaptı. Ne kadar yaptı, hatırlamıyorum" ifadesini aktardı.

Yazının ilgili bölümü şu şekilde:

Y., ifadesinde, İ.S.'nin geceleri kendisini “Bilgisayarımı getir” diyerek yataktan kaldırıp tecavüz ettiğini ileri sürüyor.

“Gece ve gündüz fark etmeksizin yapıyordu. Eylemler sırasında kimse olmuyordu. Bir hoca gelince beni bırakıyordu” diyor.

Y., başından geçeni iki arkadaşına da anlattığını anlatıyor. “Bu zamana kadar daha kötüsü olabilir diye söylemedim” diye konuşuyor.

Y.'nin ifadeleri üzerine 22 yaşındaki imam İ.S gözaltına alındı.

TUTUKLANAN İMAM, İFADESİNDE İDDİALARI REDDETTİ

İ.S., ifadesinde, tecavüz iddiasını reddediyor.

“Gece kaldırmadım, istismarda bulunmadım” diyor.

thumbs_b_c_906cc1318b91a8c82417f0041e4c5129

Birkaç kez Y.'den üçüncü kattaki muhasebe odasında bulunan bilgisayarını ve şarj aletini getirmesini istediğini söylüyor. Kendi öğrenci grubunda olmadığı halde neden Y.'den istediğini açıklayamıyor.

Çocukların yatsı namazından sonra uyuması gerektiğini ancak zaman zaman yastık savaşı ve kağıttan top oynadıklarını belirtiyor. Hocasına şikayet ettiği için Y.'ye film izlememe ve playstation oynama cezası verildiğini kaydeden İ.S., “Bu sebeple hakkımda isnatta bulunmuş olabilir” diyor.

"TELEFONUMU KARIŞTIRMIŞ"

İ.S. şöyle devam ediyor:

“Şifresini öğrenmiş, telefonumu karıştırmış. Y. kız arkadaşlarla oyun oynadığımı ve birbirimize fotoğraf gönderdiğimizi yaymış. Bu benim kulağıma geldi. Kızdım. Okuldan geldiklerinde çocuklara çay dağıtma cezası verdim. Bu yüzden iftira attığını düşünüyorum.”

Y.'nin, hocasının şifresini biliyor olması, özel bir yakınlaşmayı akla getiriyor.

İ.S., “Telefonumu açarken görmüş olabilir” diyor.

Hiç inandırıcı değil!

İ.S. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da gökyüzünü dumanlar kapladı! Yangın binaya da sıçradıİstanbul'da gökyüzünü dumanlar kapladı! Yangın binaya da sıçradı
Görme engelli gencin yediği sucuktan çıkan şoke etti!Görme engelli gencin yediği sucuktan çıkan şoke etti!
Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsatYarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Öğrenci yurdu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.