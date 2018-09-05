MAGAZİN

Erkenci Kuş 11. yeni bölüm fragmanı: Sanem - Polen savaşı başladı! (Erkenci Kuş son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 05.09.2018 21:06 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de Salı günü son bölümü ile ekrana gelen Erkenci Kuş dizisi 11. bölüm fragmanında Sanem, Polen'e karşı savaş başlatıyor. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş yeni bölümde Sanem, Polen'in kendi hakkında söylediklerinden sonra ona karşı cephe alıyor. İşte Erkenci Kuş 11. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme bağlantısı...

Erkenci Kuş 11. yeni bölüm fragmanı: Sanem - Polen savaşı başladı! (Erkenci Kuş son bölüm izle)

Erkenci Kuş 11. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Star TV'de salı akşamları ekrana gelen ve başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş dizisi yaz aylarına damga vuran yapımlardan oldu. Son bölümde Can, Sanem'i Levent'ten kıskanırken yeni bölümde ise kıskançlık sırası Sanem'de. Erkenci Kuş yeni bölümde Polen'in kendisini Can'a küçümseyen sözlerle anlatması sonrasında cephe alıyor ve savaşı başlatıyor. Çubuk Polen ile Bakkal Sanem'i savaşı Erkenci Kuş yeni bölümde nasıl sonuçlanacak? Savaştan kim galip çıkacak? İşte Erkenci Kuş 11. yeni bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 11. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME

Erkenci Kuş'un Salı akşamı yayınlanan 10. bölümünde Can, Sanem'i Levent'ten kıskanıyor. Sanem'in Levent için 'O tam bir albatros' demesi ise Can'ı çılgına döndürdü.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Polen, Can’ı özel alanında, herkesten gizlediği kulübesinde, Sanem’in fotoğraflarıyla çevrili vaziyette bulunca aklı da kalbi de iyice karışıyor.

Sanem’in bütün geceyi Levent’le geçirdiğini düşünen Can, ertesi gün ekibiyle, onun organik içecek ürünü için reklam filmi hazırlamak zorunda. Üstüne üstlük Aylin’le birlikte çalışacak!

Acil set hazırlıkları tam gaz sürerken, boğazından geçecek her lokma konusunda hassas, organikçi müşteriye hizmet verebilecek set yemekçisi aranıyor. Leyla’nın ısrarını kıramayan Osman, bakalım bu görevin altından da alnının akıyla çıkabilecek mi? Nihat, Muzo ve Ayhan da tabii ki hep destek, tam destek. Mevkıbe de, iş kadını olarak markette otururken, kocasını reklam camiasına kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya!

Sanem, ajansa gittiğinde Dilek Ağacı’na yüreğinden geçenleri yazıp, bağlıyor. Can’ın onu takip ettiğini sonradan görüyor. Can tabii ki o dileğin peşini bırakmayacak...

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

PARTNERAntalya'da tarlalar halı açtıAntalya'da tarlalar halı açtı
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova 1. bölüm fragmanıBir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova 1. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 11. yeni bölümden ilk fragman! Can ve Sanem'in hamakta romantik anları!Erkenci Kuş 11. yeni bölümden ilk fragman! Can ve Sanem'in hamakta romantik anları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkenci kuş erkenci kuş 11 bölüm fragmanı erkenci kuş yeni bölüm fragmanı erkenci kuş son bölüm star tv

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

İlginizi Çekebilir

Ufak Tefek Cinayetler'de Sarmaşık'ı karıştıracak yeni oyuncu

Ufak Tefek Cinayetler'de Sarmaşık'ı karıştıracak yeni oyuncu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

İstanbullu Gelin'e bir flaş transfer daha!

İstanbullu Gelin'e bir flaş transfer daha!

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Daha başlamadan 8 dizi çöp olacak! Büyük ekran kıyımı başlıyor

Daha başlamadan 8 dizi çöp olacak! Büyük ekran kıyımı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova 1. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova 1. bölüm fragmanı

Erkenci Kuş 11. yeni bölümden ilk fragman! Can ve Sanem'in hamakta romantik anları!

Erkenci Kuş 11. yeni bölümden ilk fragman! Can ve Sanem'in hamakta romantik anları!

Bizim Hikaye yeni sezon ne zaman başlıyor? Bizim Hikaye'den sürpriz fragman

Bizim Hikaye yeni sezon ne zaman başlıyor? Bizim Hikaye'den sürpriz fragman

Ufak Tefek Cinayetler 2. sezona iddialı başlıyor! 'Bundan sonra daha kanlı, daha yıkıcı'

Ufak Tefek Cinayetler 2. sezona iddialı başlıyor! 'Bundan sonra daha kanlı, daha yıkıcı'

Reyting sonuçları 3 Eylül: Koca Koca Yalanlar ve Ege'nin Hamsisi son bölümler reyting oranları nedir? Günün birincisi kim?

Reyting sonuçları 3 Eylül: Koca Koca Yalanlar ve Ege'nin Hamsisi son bölümler reyting oranları nedir? Günün birincisi kim?

Ufak Tefek Cinayetler 2. yeni sezon 2. fragmanı: Daha fena, daha yıkıcı ve daha süprizli! (Yeni sezon ne zaman başlayacak?)

Ufak Tefek Cinayetler 2. yeni sezon 2. fragmanı: Daha fena, daha yıkıcı ve daha süprizli! (Yeni sezon ne zaman başlayacak?)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.