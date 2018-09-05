Erkenci Kuş 11. yeni bölüm fragmanı: Sanem - Polen savaşı başladı! (Erkenci Kuş son bölüm izle)

Erkenci Kuş 11. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Star TV'de salı akşamları ekrana gelen ve başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş dizisi yaz aylarına damga vuran yapımlardan oldu. Son bölümde Can, Sanem'i Levent'ten kıskanırken yeni bölümde ise kıskançlık sırası Sanem'de. Erkenci Kuş yeni bölümde Polen'in kendisini Can'a küçümseyen sözlerle anlatması sonrasında cephe alıyor ve savaşı başlatıyor. Çubuk Polen ile Bakkal Sanem'i savaşı Erkenci Kuş yeni bölümde nasıl sonuçlanacak? Savaştan kim galip çıkacak? İşte Erkenci Kuş 11. yeni bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 11. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME

Erkenci Kuş'un Salı akşamı yayınlanan 10. bölümünde Can, Sanem'i Levent'ten kıskanıyor. Sanem'in Levent için 'O tam bir albatros' demesi ise Can'ı çılgına döndürdü.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Polen, Can’ı özel alanında, herkesten gizlediği kulübesinde, Sanem’in fotoğraflarıyla çevrili vaziyette bulunca aklı da kalbi de iyice karışıyor.

Sanem’in bütün geceyi Levent’le geçirdiğini düşünen Can, ertesi gün ekibiyle, onun organik içecek ürünü için reklam filmi hazırlamak zorunda. Üstüne üstlük Aylin’le birlikte çalışacak!