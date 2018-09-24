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Erkenci Kuş 13. yeni bölüm fragmanı! Erkenci Kuş'ta Sanem Can'a aşkını itiraf ediyor 'Çünkü seni seviyorum'

DİZİ HABERLERİ  | 24.09.2018 00:37 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'un 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş dizisinde, Albatros'un aşık olduğu adam Can olduğunu öğrenen Sanem büyük bir mutluluk yaşıyor. Yeni bölümde Can ile Sanem artık aşklarını doyasıya yaşıyor. Can'ın aşk itirafından sonra Sanem da 'Seni seviyorum' diyerek aşkını ilan ediyor. Sanem, Ceycey'e de Albatros'un Can olduğunu ve onu sevdiğini itiraf ediyor. İşte Erkenci Kuş'un 13. yeni bölüm fragmanı...

Erkenci Kuş 13. yeni bölüm fragmanı! Erkenci Kuş'ta Sanem Can'a aşkını itiraf ediyor 'Çünkü seni seviyorum'

Star TV'de yaz dizisi olarak başlayan Erkenci Kuş reytinglerde aldığı başarılı sonuçların ardından yeni sezonda da yoluna devam ediyor. Erkenci Kuş'ta artık sırlar açığa çıktı ve Sanem, Albatros'un Can olduğunu öğrendi. Can, Sanem'e aşkını itiraf etti. Erkenci Kuş'un 29 Eylül Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümünde ise bu defa Sanem Can'a aşkını itiraf ediyor. Artık aşklarını doyasıya yaşamaya başlayan Can ve Sanem'in ilişkisinde bundan sonra neler olacak? Sanem aynı zamanda Ceycey'e de sırrı açıklayarak Albatros'un Can olduğunu ve ona aşık olduğunu itiraf ediyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sanem, Albatros’un kim olduğunu anlıyor Albatros’un Can olduğunu anlayan Sanem artık gerçek hayatın da masal gibi yaşanabileceğine inanıyor. Aşkla havalara uçuyor. Can, Polen’in doğum günü partisinden hızla çıkıp Sanem’in yanına gidiyor.

Ceycey, operadan çıkışta Ayhan’la buluşacak. Acaba yaşam koçuyla ilişkilerinde bir sonraki adım ne olacak? Osman’nın yıldızı gittikçe yükseliyor; operadaki organik içecek markasının fotoğraf çekimlerinin baş kahramanı tabii ki Osman... Sette Deren ve Aylin’in savaşı sürüyor, Zebercet’se kıskançlığından yine yerinde duramıyor.

Peki Sanem, sakladığı sırları ne yapacak? Emre’yi bir itirafa ikna etmesi mümkün olacak mı?

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