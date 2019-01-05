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Erkenci Kuş 27. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Star TV 5 Ocak Cumartesi yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 05.01.2019 01:18 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisinin geçen hafta yayınlanan 26. son bölümünde Fabri'nin planıyla Can gözaltına alınmıştı. Sanem'in parfümü Fabri'ye vermesi ise kriz çıkarmıştı. Erkenci Kuş dizisinin 27. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. Erkenci Kuş bu akşam neden yok? Peki Erkenci Kuş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 5 Ocak Cumartesi Star TV yayın akışı.

Erkenci Kuş 27. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Star TV 5 Ocak Cumartesi yayın akışı

Demet Özdemir ve Can Yaman’ın başrolünü Star TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Erkenci Kuş 29 Aralık Cumartesi son bölümüyle ekrana gelmişti. Erkenci Kuş dizisi Ocak ayında ekrana üç hafta ara verdi. Erkenci Kuş'ın son bölümünde Fabri'nin planıyla Can gözaltına alınmıştı.

Erkenci Kuş'un merakla beklenen 27. yeni bölümü ise Ocak ayının üçüncü haftasında ekranlarda olacak. Star TV'de ise 5 Ocak Cumartesi akşamı 20.00'de Erkenci Kuş'un tekrar bölümü, 22.30'da ise Eyvah Düşüyorum yarışması ekrana gelecek.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Can, Fabbri’nin şikayeti üzerine gözaltına alınır. Sanem, Can’ın düştüğü bu durumdan kendini sorumlu tutar ve onu kurtarmak için Fabbri’ye kokusunu verir. İstediğini alan Fabbri, şikayetini geri çeker ve hisselerini de Aylin’e devreder. Bu arada mahalleyi ziyarete gelen gizemli bir kadın ortalığı birbirine katar. Sanem mahallede tartıştığı bu kadınla Can’ın evinde tekrar karşılaşacaktır. Acaba bu kadın kimdir?

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