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Erkenci Kuş 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! (Erkenci Kuş 2. son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 07.07.2018 12:13 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yer aldığı Erkenci Kuş, Star TV'de Salı günleri ekrana geliyor. İlk iki bölümü ilgiyle izlenen Erkenci Kuş 3. bölümü heyecanla bekleniyor. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Sanem'in Can ile Canan'ın yakınlaşmasını önlemek için yaptığı türlü türlü oyunlar izleyenleri güldürdü. Sanem ile Can'ın denizde yakınlaşması dikkatlerden kaçmadı. İşte Erkenci Kuş 3. yeni bölüm 2. fragmanı...

Erkenci Kuş 3. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Salı günleri ekrana gelen ve ilk bölümleri ile büyük ilgi uyandıran Erkenci Kuş dizisi başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yer alıyor. Erkenci Kuş son bölümde Sanem, Can'ın evinde yakalanmıştı. Bundan kurtulmayı başaran Sanem, bu sefer daha büyük belalar açmıştı başına. Erkenci Kuş 3. yeni bölüm fragmanı Sanem'in Can ile Arzu'nun yakınlaşmasını önleme görevi devam ediyor. Sanem, bunu yaparken çeşitli oyunlar düzenliyor, şekilden şekile giriyor. Son sahnede ise Sanem ile Can'ın denizde yakınlaşmaları merak uyandırdı. Erkenci Kuş 3. yeni bölüm ilk fragmanı ve son bölümü haberimizde.

ERKENCİ KUŞ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can'ın evine izinsiz giren Sanem, fotoğrafik hafızasını kullanarak o an için kurtulmayı başarır, ancak başını hiç düşünmediği bir başka belaya sokmuştur, üstelik bu defa kurtulması o kadar kolay olmayacaktır.

Üstelik mahalleye döndüğünde Aysun ve Mevkıbe'yi birbirine girmiş bulur ve elbette buna da farkında olmadan kendisi neden olmuştur.

Can, büyük bir havayolu şirketinden iş bağlamak üzeredir, Aylin ise bunu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Sanem istemeden bu olayın merkezinde bulur kendini.

ERKENCİ KUŞ 2. BÖLÜM İZLE

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