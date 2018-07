Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı: Can ve Sanem'den sevgili oyunu!

Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş sezonun en çok tutulan yapımı olmayı başardı. Her bölümü ile reyting rekoru kıran Erkenci Kuş son bölümde Can, kıskançlık krizine girdi. İtalyan firmanın patronu ile dans eden Sanem'i partiden o şekilde alıp götürmesi adamın hoşuna gitmedi. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında ise çözümü, Sanem ile Can'ın sevgili olduğunu söylemekte buldular. Sanem ile Can da aldıkları işi kaybetmemek için sevgili rolü oynamak zorunda kalıyorlar. Beraber gidilen yemekte, Can'ın onunla ilk karşılaştığı anları romantik bir şekilde anlatması ve Sanem'in Can'ı o şekilde bakışı dikkatleri çekti. Erkenci Kuş yeni bölümü 24 Temmuz Salı günü ekrana gelecek.

ERKENCİ KUŞ 5. YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

ERKENCİ KUŞ 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem, Can'ı kıskandığını itiraf edemez. Henüz kendine itiraf edememiş, Can'a nasıl etsin! İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Can'ı tersler. Can çok içerler. Karar verirler. Sanem, Can’ın özel hayatına karışmayacak. Can da Sanem’in! İşlerinin gerektirdiği dışında başka hiçbir sözcük geçmeyecek aralarında. Mümkün mü?