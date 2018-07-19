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Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı: Can ve Sanem'den sevgili oyunu!

DİZİ HABERLERİ  | 19.07.2018 09:21 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Salı günü son bölümü sonrasında merakla beklenen Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Can ile Sanem, sevgili rolü oynamak zorunda kalıyorlar. Can'ın Sanem'i partiden o şekilde alıp götürmesini, İtalyan ortaklarına ikisinin sevgili olduğu şeklinde anlatılıyor. Yemekte Can'ın onunla ilk karşılaştığı anı romantik bir şekilde anlatması Sanem'i çok etkiliyor. İşte Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı...

Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş sezonun en çok tutulan yapımı olmayı başardı. Her bölümü ile reyting rekoru kıran Erkenci Kuş son bölümde Can, kıskançlık krizine girdi. İtalyan firmanın patronu ile dans eden Sanem'i partiden o şekilde alıp götürmesi adamın hoşuna gitmedi. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında ise çözümü, Sanem ile Can'ın sevgili olduğunu söylemekte buldular. Sanem ile Can da aldıkları işi kaybetmemek için sevgili rolü oynamak zorunda kalıyorlar. Beraber gidilen yemekte, Can'ın onunla ilk karşılaştığı anları romantik bir şekilde anlatması ve Sanem'in Can'ı o şekilde bakışı dikkatleri çekti. Erkenci Kuş yeni bölümü 24 Temmuz Salı günü ekrana gelecek.

ERKENCİ KUŞ 5. YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

ERKENCİ KUŞ 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem, Can'ı kıskandığını itiraf edemez. Henüz kendine itiraf edememiş, Can'a nasıl etsin! İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Can'ı tersler. Can çok içerler. Karar verirler. Sanem, Can’ın özel hayatına karışmayacak. Can da Sanem’in! İşlerinin gerektirdiği dışında başka hiçbir sözcük geçmeyecek aralarında. Mümkün mü?

Nihat, bakkalı Çakal İhsan’a devrederek aldığı paralarla, Toptancı Halil’e borcunu kapatmak ister. Sanem’in o borcu ödediğini öğrendiğinde şok geçirir.

Önemli bir müşteri o hafta ajansı denetlemeye gelecektir. Aylin de Emre’nin yardımıyla denetimi baltalamanın ve markayı kapmanın derdine düşer.

ERKENCİ KUŞ 4. SON BÖLÜM İZLE

PARTNER'Eski günler... Gençlik günleri...''Eski günler... Gençlik günleri...'
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