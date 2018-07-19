Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı: Can ve Sanem'den sevgili oyunu!

Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş sezonun en çok tutulan yapımı olmayı başardı. Her bölümü ile reyting rekoru kıran Erkenci Kuş son bölümde Can, kıskançlık krizine girdi. İtalyan firmanın patronu ile dans eden Sanem'i partiden o şekilde alıp götürmesi adamın hoşuna gitmedi. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında ise çözümü, Sanem ile Can'ın sevgili olduğunu söylemekte buldular. Sanem ile Can da aldıkları işi kaybetmemek için sevgili rolü oynamak zorunda kalıyorlar. Beraber gidilen yemekte, Can'ın onunla ilk karşılaştığı anları romantik bir şekilde anlatması ve Sanem'in Can'ı o şekilde bakışı dikkatleri çekti. Erkenci Kuş yeni bölümü 24 Temmuz Salı günü ekrana gelecek.
Sanem, Can'ı kıskandığını itiraf edemez. Henüz kendine itiraf edememiş, Can'a nasıl etsin! İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Can'ı tersler. Can çok içerler. Karar verirler. Sanem, Can’ın özel hayatına karışmayacak. Can da Sanem’in! İşlerinin gerektirdiği dışında başka hiçbir sözcük geçmeyecek aralarında. Mümkün mü?
Nihat, bakkalı Çakal İhsan’a devrederek aldığı paralarla, Toptancı Halil’e borcunu kapatmak ister. Sanem’in o borcu ödediğini öğrendiğinde şok geçirir.
Bir bölümün daha sonuna geldik.???? Bölüm boyunca bizleri yalnız bırakmayan tüm #ErkenciKuş ailesine teşekkür ederiz.???????? Bölümle ilgili yorumlarınızı #TutElimden etiketine bekliyoruz. @dmtzdmr @canyaman1989 @startv @goldyapim @cagribayrak1980 @farktrgt @ahsentuzun pic.twitter.com/kHrstspa3G— Erkenci Kuş (@erkencikusdizi) 17 Temmuz 2018
Önemli bir müşteri o hafta ajansı denetlemeye gelecektir. Aylin de Emre’nin yardımıyla denetimi baltalamanın ve markayı kapmanın derdine düşer.
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