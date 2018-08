Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanı: Sanem, Albatros'a hesap soruyor! (Erkenci Kuş son bölüm izle)

Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Yazın en çok izlenen dizisi olan Erkenci Kuş'da başrolleri başarılı çift Demet Özdemir ile Can Yaman paylaşıyor. Hayranlarının yeni sezon ile devam etmesini istediği Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanında Sanem, hala Albatros'un peşinde. Onu bulduğunu sanıyor ve bunu Can ile paylaşıyor. Can ise Sanem'e "Albatros'u ne yapacaksın? Nişanlından haber ver" diyerek onu sıkıştırıyor. Sanem ile Can arasında yine beklemedikleri tehlikeli yakınlaşma dikkatlerden kaçmıyor, Sanem - Can ikilisinin hayranlarını mutlu ediyor. İşte Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem istemeden öyle bir oyunun parçası oldu ve o kadar çok yalan söyledi ki Can’a, hepsini unutup “Kal” diyemedi. Can da “yüzümü görmeyeceksin” dedi. Sanem, Can’ı görmeden nasıl yapacak?

Emre, suçluluk duygusunu atlatamıyor hala. Ve sevdiği kadının bu kadar kötücül olabilmesini. Emre’nin desteğini kaybeden Aylin giderek artan ajans borçlarından çıkmanın bir yolunu arıyor, ve tabi ki planlarını ustaca yapmaya. Pes etmek Aylin’in doğasında yok!