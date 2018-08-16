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Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanı: Sanem, Albatros'a hesap soruyor! (Erkenci Kuş son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 16.08.2018 18:57 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Demet Özdemir ile Can Yaman'ın başrolünde oynadığı yazın en başarılı dizisi Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Can ile Sanem, ne kadar uzak kalmaya çalışsalar da bir şekilde bir araya geldikleri görülüyor. Sanem, Albatros'un kim olduğunu öğrendiğini sanarken Can, ona nasıl hesap soracağını öğrenmek istiyor. Erkenci Kuş son bölüm özeti ve izleme bağlantısı haberimizde. İşte Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanı...

Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanı: Sanem, Albatros'a hesap soruyor! (Erkenci Kuş son bölüm izle)

Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Yazın en çok izlenen dizisi olan Erkenci Kuş'da başrolleri başarılı çift Demet Özdemir ile Can Yaman paylaşıyor. Hayranlarının yeni sezon ile devam etmesini istediği Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanında Sanem, hala Albatros'un peşinde. Onu bulduğunu sanıyor ve bunu Can ile paylaşıyor. Can ise Sanem'e "Albatros'u ne yapacaksın? Nişanlından haber ver" diyerek onu sıkıştırıyor. Sanem ile Can arasında yine beklemedikleri tehlikeli yakınlaşma dikkatlerden kaçmıyor, Sanem - Can ikilisinin hayranlarını mutlu ediyor. İşte Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem istemeden öyle bir oyunun parçası oldu ve o kadar çok yalan söyledi ki Can’a, hepsini unutup “Kal” diyemedi. Can da “yüzümü görmeyeceksin” dedi. Sanem, Can’ı görmeden nasıl yapacak?

Emre, suçluluk duygusunu atlatamıyor hala. Ve sevdiği kadının bu kadar kötücül olabilmesini. Emre’nin desteğini kaybeden Aylin giderek artan ajans borçlarından çıkmanın bir yolunu arıyor, ve tabi ki planlarını ustaca yapmaya. Pes etmek Aylin’in doğasında yok!

Mahallede de başka bir isyan var. Aysun’un oğlu Zebercet’in dükkanını ele geçirdiğini duyan ve “işkadını” olduğunu öğrenen Mevkıbe boş durur mu? O da bakkalı ele geçirecek ve Nihat’ı bakkaldan gönderecek. Zebercet ve Nihat patlamaya hazır bomba gibi boş boş dolaşıyorlar mahallede. İşler karışıyor. Olan bir şekilde yine Osman’a oluyor.

Sanem istifa etti, Can işe gitmiyor. Kimse bilmiyor neler olduğunu Can’a. Ajansta büyük kriz var. Can olmadan kaos hakim ve Ceycey yine kontrolünü kaybediyor.

ERKENCİ KUŞ 8. BÖLÜM İZLE

ERKENCİ KUŞ'TA AYRILIK AÇIKLAMASI

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Sanem'in ablası Leyla karakterine hayat veren Öznur Serçeler'in hiç rolü yoktu. Bu durum 'diziden ayrıldı mı?' sorularını akıllara getirdi. Güzel oyuncu konuya sosyal medya hesabından açıklık getirdi.

"Arkadaşlar bu bölümün çekimlerinin yapıldığı hafta tiyatro turnesinde olduğum için bu bölümde yoktum. İlginiz ve takibiniz için çok teşekkür ederim"

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