Erkenci Kuş dizisine yeni oyuncu! Erkenci Kuş 48. bölüm 2. fragmanı izle!

Gold Film'in yapımcılığını, Çağrı Bayrak'ın yönetmenliğini üstlendiği, oyuncu kadrosunda Can Yaman, Demet Özdemir, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Anıl Çelik gibi isimlerin yer aldığı diziye yeni bir oyuncu katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen dizinin kadrosuna genç oyuncu Başak Güroz dahil oldu.

"Erkenci Kuş" yeni bölümleriyle her Salı Star'da.

ERKENCİ KUŞ 48. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Can, geçirdiği trafik kazasının ardından hayata tutunmaya çalışıyor.

Geçirdiği trafik kazasının ardından hayata tutunmayı başaran Can, hem kendini hem Sanem’i şoke eden sağlık sorunu yaşadığını farkına varır. Sorunla yüzleşen Sanem, ekibin de yardımıyla ajansı tekrar açar fakat her ikisi de ne kadar zorlu bir sürece girdiklerinin farkında değillerdir.

