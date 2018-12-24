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Erkenci Kuş'ta Sanem'i sevinçten havaya uçuran gelişme! Erkenci Kuş 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 24.12.2018 02:19 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisinin 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrollerde oynadığı sevilen romantik komedi Erkenci Kuş'un yeni bölümünde, Can'ın ajansa geri dönmesi Sanem'i mutluluktan havaya uçuruyor. Can'ın annesi ise gelin adayı Sanem için Emre'ye sorular soruyor. Diğer yandan ise Sanem, şikayetini geri alması ve hisselerini devretmesi için Fabri'ye kokusunu vermeyi teklif ediyor. İşte Erkenci Kuş 26. yeni bölüm fragmanı.

Erkenci Kuş'ta Sanem'i sevinçten havaya uçuran gelişme! Erkenci Kuş 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Erkenci Kuş dizisinn 29 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 26. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Erkenci Kuş'ta Can'ın ajansa geldiğini öğrenen Sanem, Can'ın boynuna atlıyor. Fabri ise hisselerini Aylin’e devrediyor. Sanem de hem şikayeti geri alması hem de hisselerini devretmesi için Fabri’ye kokusunu vermeyi teklif ediyor. Sonunda Aylin ise ajansa havalı bir giriş yapıyor.

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Can, Sanem’e olan aşkını bir kez daha ispatlıyor

Can Sanem’e olan aşkını bir kez daha ispatlar, evleniriz diyerek Sanem’in kafasındaki bütün soru işaretlerini giderir. Sanem de mutlu olur ve bunu annesiyle paylaşır. Bu arada ilişkilerini başından beri saklamak istemeyen Can, ajanstakilere Sanem’le sevgili olduklarını söyler. Herkes bu habere çok şaşırır, özellikle Deren hayatının şokunu yaşar. Bu arada Can, büyük bir kozmetik firmasının işini almak üzeredir fakat bunun önündeki tek engel Fabbri’nin şirkete hissedar olmasıdır. Can ve Fabbri bir kez daha karşı karşıya gelecek ve kozlarını paylaşacaktır

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