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Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir makyajsız fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.10.2018 02:40 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir de makyajsız fotoğraf akımına uydu. Güzel oyuncu Demet Özdemir'in paylaştığı sıfır makyajlı fotoğrafı hayranlarının beğenisini kazandı.

Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir makyajsız fotoğrafını paylaştı

Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş dizisiyle gündemde olan güzel oyuncu Demet Özdemir, makyajsız halini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.Demet Özdemir, makyajsız fotoğrafındaki duru güzelliğiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı.

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"BU KADAR GÜZEL OLMAYI NASIL BAŞARIYORSUNUZ"
Ünlü oyuncu Demet Özdemir,Instagram hesabının hikaye bölümünden makyajsız halini paylaştı. Duru güzelliğiyle takipçilerinden tam not alan Demet Özdemir, takipçilerini adeta büyüledi. Demet Özdemir'in fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Makyajsız bile bu kadar güzel olmayı nasıl başarıyorsunuz." yorumunu yaptı.

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