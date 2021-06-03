Erkin Koray emeğini çalanlara sitem etti: Senin ekmek paran mı oluyor?

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eserlerini izinsiz kullanan kişilere göz dağı verdi. Anma arkadaş, Estarabim ve Arap Saçı gibi parçaları ile yıllara meydan okuyan 79 yaşındaki usta sanatçı, İnstagram hesabından paylaştığı gönderide, emeğini izinsiz kullanan kişilere karşı hukuki işlem başlatacağını ifade etti.
Eserlerini izinsiz kullananlara isyan eden Anadolu Rock'ın efsane ismi Erkin Koray, bundan sonra bu gibi durum yaşanırsa mahkemeye vereceğini vurguladı.Koray, İnstagram hesabından yaptığı açıklamada,“YouTube veya benzeri ortamlarda müziklerimi öyle kafalarına estiği gibi koyan kişiler, bundan sonra ekibim koyduğunuz videoları rapor edecek" sözlerini kullanarak emeğini izinsiz kullananlara göz dağı verdi.
Usta sanatçı "Sakın, ‘ekmek param’ filan gibi saçma sapan savlarla gelmeyin. ‘Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?’ diye sorarım ben de o zaman! Size 4 gün müsaade. 7 Haziran Pazartesi günü başlanacak. Ayrıca son yıllarda, tamamen hukuksuz bir şekilde çıkan LP’lerin sahiplerini de mahkemeye vereceğim." ifadelerini kullandı.
Erkin Koray, 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk rock sanatçısıdır. Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde özgün eserler vermiş olmakla birlikte birçok türküyü yeniden düzenlemiştir Özgün çalışmaları, doğu ve batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzının en önemli eserlerini vermiştir.
Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi geniş kitlelerin beğenisini kazanan Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rock'a uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok önemli çalışmaya imza atmıştır. 1960'ların sonuna doğru, bağlamanın sesini müzik yapılan mekânlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı icat ettiği söylenir.
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