Erkin Koray emeğini çalanlara sitem etti: Senin ekmek paran mı oluyor?

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eserlerini izinsiz kullanan kişilere göz dağı verdi. Anma arkadaş, Estarabim ve Arap Saçı gibi parçaları ile yıllara meydan okuyan 79 yaşındaki usta sanatçı, İnstagram hesabından paylaştığı gönderide, emeğini izinsiz kullanan kişilere karşı hukuki işlem başlatacağını ifade etti.

USTA SANATÇI EMEĞİNİ İZİNSİZ KULLANANLARA İSYAN ETTİ

Eserlerini izinsiz kullananlara isyan eden Anadolu Rock'ın efsane ismi Erkin Koray, bundan sonra bu gibi durum yaşanırsa mahkemeye vereceğini vurguladı.Koray, İnstagram hesabından yaptığı açıklamada,“YouTube veya benzeri ortamlarda müziklerimi öyle kafalarına estiği gibi koyan kişiler, bundan sonra ekibim koyduğunuz videoları rapor edecek" sözlerini kullanarak emeğini izinsiz kullananlara göz dağı verdi.

Usta sanatçı "Sakın, ‘ekmek param’ filan gibi saçma sapan savlarla gelmeyin. ‘Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?’ diye sorarım ben de o zaman! Size 4 gün müsaade. 7 Haziran Pazartesi günü başlanacak. Ayrıca son yıllarda, tamamen hukuksuz bir şekilde çıkan LP’lerin sahiplerini de mahkemeye vereceğim." ifadelerini kullandı.