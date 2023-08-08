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Erkin Koray'ın kızından duygusal mektup! Şu sözlerle veda etti...

08.08.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan rock müziğin efsanevi ismi Erkin Koray (82) hayatına gözlerini kapadı. Kızı acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Erkin Koray'ın kızı Damla babasına duygusal sözlerle veda etti.

Anadolu rock ve hard rock müziğinin usta ismi Erkin Koray'dan acı haber geldi. Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan 82 yaşındaki Koray, akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erkin Koray 2

ACI HABERİ KIZI DUYURDU

Hastanede tedavi altına alınan usta sanatçının hayatını kaybettiğini kızı Damla Koray duyurdu. Usta sanatçının ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'un haberine göre; “Türk rock müziğinin babası Erkin Koray 82 yaşında Toronto’da aramızdan ayrıldı. Tören düzenlemeyeceğiz, ancak hayranları ve arkadaşları için bir toplantı duyurulacak. Nazik mesajlarınız ve anlayışınız için teşekkür ederim. Bu hayatımın en zor günü…” mesajını yayınladı.

Damla Koray bir de duygusal mektup yayınladı ve ülkesini çok seven büyük ustaya şu sözlerle veda etti:

“Babam, babamız, canımın ta içi… Ben kızın ve seni baba deyip bağrına basan Can’lar güzel enerjimizi sevgimizi saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik… Bundan sonra da etmeyeceğiz… Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak daima ve ilelebet…

Erkin Koray KIZI 2

Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru başka bir dünyada bulursun… Doğru’su hiç şaşmayan tanıdığım en sağlam adam, Anadolu rock’ın mucidi, sevgili babam benim için yaptıklarına minnettarım…

Ne desem hakkını vermiş olmam eminim… Senin çocuklar da ülkelerini kültürlerini ve onlara layık gördüğün Cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et… Seni çok ama çok seven kızın Damla…”

Erkin Koray kızı paylaşım

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