Erol Bulut, Fenerbahçe maçının ardından isyan etti! "1,5 yıldır para almıyorum!", "Oyuncular, FIFA'ya şikayet etti!"

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

"KIRMIZI SONRASI MAĞLUP OLDUK"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, iyi oynadıklarını ancak kırmızı kartla 10 kişi kaldıktan sonra mağlup olduklarını ifade etti. Bugün oynadıkları oyun ve performans ile kazanmaya yakın olduklarını dile getiren Erol Bulut, “Oynadığımız 70 dakikaya baktığımızda kazanabileceğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. 11-11 olsa kazanabilirdik. 70’inci dakikaya kadar iyi performans gösterdik. Rakip karşılaşmanın başında bireysel hatayla gol buldu ama biz sonrasında çok sayıda gol pozisyonuna girdik. İkinci yarıda beraberlik golünden sonra da iyi oynadık. Ancak 70’inci dakikada kırmızı kart görünce galibiyet şansını kaybettik. 1 kişi eksik oynadık ve rakibimiz iyi pas yapan takım. İstediğimiz pozisyonları gerçekleştiremedik ve ikinci golü yiyerek mağlup olduk. Maça iyi başlayan ve gol pozisyonu üreten bir takım vardı bugün sahada ancak pozisyonları golü çeviremedik ve kırmızı kart sonrası mağlup olduk” şeklinde konuştu.

Kırmızı kart gören oyuncularına yönelik eleştirilerin haksız olduğunu dile getiren Bulut, mücadele sırasında heyecan ve stres ile futbolcuların hata yapabildiğini ifade etti.

"1,5 YILDIR PARA ALMIYORUM"

Erol Bulut, kulüp yönetiminin istifa ettiğini ve bazı oyuncularının alacakları için şikayette bulunduğunun hatırlatılması üzerine kendisinin de 1,5 yıldır para almadığını ancak herhangi bir şikayette bulunmadığını vurguladı. Bir an önce yönetim oluşmasını ve muhataplarını bilmek istediklerini belirten Erol Bulut, “Önümüzdeki hafta neler olacağını bilmiyoruz. Bir yönetim oluştuktan sonra oturup her konuda istişare etmemiz gerekecek. Çünkü takım olarak acil transferlere ihtiyacımız var. Ödemelerle ilgili yaşanan sorunlarda futbolcularımızdan bazıları şikayette bulundu. Ancak ne teknik heyet ne oyuncular bu sorunu hiçbir zaman antrenman ve sahaya yansıtmadık. Yeni yönetim oluştuktan sonra acil 4-5 oyuncuya ihtiyaç duyuyoruz. Forvet, kanat, ofansif orta saha hücuma yönelik oyuncu almamız gerekiyor. Çok fazla zamanımız da kalmadı, bir an önce yönetim oluşması ve yol almamız lazım” diye konuştu.