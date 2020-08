Erol Bulut'tan şampiyonluk sözleri

Topuk Yaylası’nda gerçekleştirilen kampta basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Bulut, gündeme ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Kendisi için tek başarının şampiyonluk olduğunu söyleyen Bulut, "İkincilik ya da üçüncülük benim için başarısızlıktır. Fenerbahçe’nin Avrupa’da olmaması her zaman negatif bir unsurdur. İnşallah seneye gereken yerde yani UEFA Şampiyonlar Ligi’nde olacağız. Yolumuz uzun ama güzel olacağını düşünüyorum. Çok yoğun çalışıyoruz. Futbolcular yorgun ama kamp döneminde bu normal. Ağır çalıştığımız için ağrılarımız oluyor ama hedefimizin ne olduğunu unutmamak gerekir. Yoğun ve disiplinli çalışmamız gerekiyor. Avrupa standartlarına ülkemizde de yaklaşmamız gerekiyor. Benim antrenman programım her zaman yoğunluk olarak son derece üst seviyeye yakın diyebilirim. Bu konuda Alanya’da takımım hiç sıkıntı yaşamadı. Fenerbahçe’de de bunu hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"YANLIŞ KARARLAR ALINIYOR"

Türk futbolu adına çok yanlış kararlar alındığını ve bunların kendilerine sorulmadığını da vurgulayan Bulut, kaleci transferi konusunda ise,"Kaleci transferi düşünmüyoruz. Kalecilerimizi daha iyi noktaya getirebileceğimizi düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Takımların kadrolarla çok fazla oynamaması gerektiğine de değinen Bulut, "Takımın iskeleti olmalı. Oturttuğunuz sistem her zaman değişmek zorunda oluyor. 10 oyuncu gidiyor, 20 oyuncu geliyor. Doğru kadroyu kurup yaş olarak da doğru kişileri alıp kadro kurulması. Burada 2-3 tecrübeli oyuncu olabilir ama ana iskelet doğru yaş ortalamasında olmalı. Bu takım 3-4 sene beraber oynamalı ve her sene en fazla 3-4 kişi katılmalı. Daha fazla olmaması gerekiyor" dedi. Süper Lig’de ekibiyle son 3 senede gösterdikleri performansın karşılığında Fenerbahçe’ye geldiklerini ve sarı-lacivertli taraftarların kendilerinden daha iyisini beklediklerinin farkında olduklarını anlatan Bulut,"Uzun vadeli düşünce bence her zaman en doğru olanı. Her işe bir yerden başlıyorsunuz, sizden bir şey bekleniyor ve onu karşılayamayabiliyorsunuz. Burada hedef tabii şampiyon olmak. Var gücümüzle bunu yapmaya çalışacağız ama bunun garantisini kimse veremez. Önemli olan sadece seçeceğiniz futbolcu değil, onun etrafındaki futbolcular da çok önemli. Onu oynatabilecek mi o seçimi iyi yapmak lazım. 5 tane yıldız alıyorsun ama hiçbiri birbirine umuyor, onları belirlemek lazım. Limitler dolayısıyla alamayacağımız futbolcular var. Keşke limit olmasa da istediğiniz adamı alabilseniz" şeklinde konuştu.

Türkiye’de beğendiği çok fazla futbolcu olduğunu da söyleyen Bulut, eski takımı Alanyaspor’un Avrupa’da başarılı olmasını istediğini de aktardı. Son olarak futbolcuların farklı pozisyonlarda oynamalarının önemine de değinen Bulut, Türk futbolunda kendisinin izlediği en iyi futbolcunun Emre Belözoğlu olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.