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Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2018 14:44 | Son Güncelleme

Yerli Elvis olarak bir döneme damga vuran Türk popunun öncü isimlerinden Erol Büyükburç, Beşiktaş’taki evinde 12 Mart 2015’te kalp krizinden vefat etmişti. Büyükburç’un vasiyetinde tüm servetini kızı Evren Büyükburç’a bırakması kardeşler arasında miras kavgası çıkarmıştı.

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

ÜNLÜ sanatçının anneleri ayrı olan kızları Jeyan ve Özlem Büyükburç vasiyetnameye itiraz ederek, Evren Büyükburç’a dava açmıştı. Büyükburç’un nüfusuna almadığı diğer kızı Esra Şimşek ise eşinin tüm ısrarlarına rağmen babasının mal varlığıyla ilgilenmediğini söylemişti.

5 MİLYON DOLARLIK MAL VARLIĞI KIZLARINI BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

Erol Büyükburç’un Etiler’de ve Beşiktaş’ta iki evi, Mecidiyeköy’de bir dükkânı, Yalova-Çınarcık’ta yazlığı, bir arabası ve banka hesabında 300 bin lira olan mal varlığı kızları arasında paylaşılamıyordu. Mahkemenin yolunu tutan kızları, miras davasındaki son gelişmeyi anlattı. Kasım ayında görülen duruşma şahitlerin ve delillerin incelenmesi için şubat ayına ertelenmişti. Kardeşler arasında olay çıkaran mal varlığı davası dün gerçekleşti.

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Evren Büyükburç

Duymayan Kalmasın programında yer alan habere göre; Erol Büyükburç’un sekiz yıl evli kaldığı ve ölümünden bir yıl önce ayrıldığı son eşi Ute Eser mahkemede tanık olarak dinlendi. Ute Eser katıldığı duruşmada ‘Emel Hanım hastalığını kullanarak malların çoğunu kendisi ve kızı Evren’in üstüne yaptırdı.’ dedi. Ute Eser, mahkemede Erol Büyükburç’un kendisine ‘kızları ve anneleri benden bir talepte bulunmasınlar diye üzerimde mal bırakmıyorum. Bu nedenle devrediyorum’ dediğini iddia etti.

Erol Büyükburç’un birçok röportajında merhum eşi Emel Hanım’ı unutamadığını hatta rüyasında bile onunla konuştuğunu açıklamıştı. Erol Büyükburç’un Emel Hanım’a olan bağlılığıyla eşinin tüm isteklerini yerine getirmesi gündeme geldi.

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Özlem Büyükburç

EMEL BÜYÜKBURÇ BABAMI ETKİSİ ALTINA ALDI

Erol Büyükburç’un bir buçuk yıl evli kaldığı Gönül Demirkol’dan olan kızı Özlem Büyükburç suskunluğunu bozdu ve babasının tüm mal varlığını kardeşi Evren Büyükburç’a neden bıraktığını açıkladı.

'Evren Hanım’ın annesi Emel Hanım evliliği süresince bizimle hiçbir zaman görüşmesini istemedi babamın. Babamı etkisi altına aldığı bir dönemdi. Sebep aslında tamamen bu. Hatta babam Emel Hanım’ı o kadar çok seviyordu ki çok fazla etkisinde kalıyordu. O dönem birlikte notere gittiler, aynı tarihte vasiyetname yaptılar. Evren Hanım’ın üzerine bütün mal varlığını bırakması için... Baskılar devam etti miras konusunda… Bu sefer Evren Hanım’ın baskıları devam etti, annesinin vefatından sonra, yani mirasın diğer kardeşler tarafından paylaşılmaması adına ve kendisinde kalması adına babamın üzerindeki baskıları devam etti. Babamı bu sefer Evren Hanım tesir altına aldı. Babam Erol Büyükburç’un mal varlığı 5 milyon doların üzerinde. Mal varlığı sadece tek bir evladına bırakması, diğer evlatlarının haklarını gözetmeksizin tek bir çocuğuna advetmesi çok büyük bir haksızlıktı. O nedenle biz kardeşlerimle beraber adalet arayışı içerisine girdik. Şu anda bu sürecin içinde olduğumuz durumda daha fazla bilgi vermek istemiyorum, adalete güveniyorum.'

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Anahtar Kelimeler:
Erol Büyükburç miras kavga

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
mirasın varsa ölmeden once paylastiracaksin arkadas
çağdaşlar :D
bir kişiye anca yeter zaten bende yüz milyar dolarlık variyeti var sandım
bence o kadar parası yoktur
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