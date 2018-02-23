Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

ÜNLÜ sanatçının anneleri ayrı olan kızları Jeyan ve Özlem Büyükburç vasiyetnameye itiraz ederek, Evren Büyükburç’a dava açmıştı. Büyükburç’un nüfusuna almadığı diğer kızı Esra Şimşek ise eşinin tüm ısrarlarına rağmen babasının mal varlığıyla ilgilenmediğini söylemişti.

5 MİLYON DOLARLIK MAL VARLIĞI KIZLARINI BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

Erol Büyükburç’un Etiler’de ve Beşiktaş’ta iki evi, Mecidiyeköy’de bir dükkânı, Yalova-Çınarcık’ta yazlığı, bir arabası ve banka hesabında 300 bin lira olan mal varlığı kızları arasında paylaşılamıyordu. Mahkemenin yolunu tutan kızları, miras davasındaki son gelişmeyi anlattı. Kasım ayında görülen duruşma şahitlerin ve delillerin incelenmesi için şubat ayına ertelenmişti. Kardeşler arasında olay çıkaran mal varlığı davası dün gerçekleşti.



Evren Büyükburç

Duymayan Kalmasın programında yer alan habere göre; Erol Büyükburç’un sekiz yıl evli kaldığı ve ölümünden bir yıl önce ayrıldığı son eşi Ute Eser mahkemede tanık olarak dinlendi. Ute Eser katıldığı duruşmada ‘Emel Hanım hastalığını kullanarak malların çoğunu kendisi ve kızı Evren’in üstüne yaptırdı.’ dedi. Ute Eser, mahkemede Erol Büyükburç’un kendisine ‘kızları ve anneleri benden bir talepte bulunmasınlar diye üzerimde mal bırakmıyorum. Bu nedenle devrediyorum’ dediğini iddia etti.