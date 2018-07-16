MAGAZİN

Erol Evgin'in gençlik iksiri

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2018 11:23 | Son Güncelleme

Erol Evgin, yoğun kanser programı öncesinde torunları Erol, Ozan ve Erem ile piknik yaparak enerji depoladı.

Erol Evgin'in gençlik iksiri

Türkiye'nin en konser veren sanatçılarından olan 71 yaşıdaki Erol Evgin'in gençlik iksiri torunlarının olduğu ortaya çıktı.

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Habertürk'ten Hazal Çakır'ın haberine göre, Evgin, İstanbul'da olduğu günlerde zamanını torunları Erol, Ozan ve Erem ile birlikte geçiriyor. Ünlü sanatçı, Türkiye turnesinin Denizli, Antalya, Datça, Marmaris, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Bursa, Yalova, Hatay, Mersin konserlerinden önce yine torunlarıyla biraraya gelerek enerji depoladı.

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Konserlerinden önce torunlarıyla birlikte piknik yaptığı torunları için "Onlar benim gençlik iksirim" diyen Erol Evgin, Erol, Ozan ve Erem ile birlikte oldukça keyifli anlar yaşadı.

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erol evgin gençlik iksiri

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