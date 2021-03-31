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  4. Erol Evgin'in torunu teniste ikincilik kupası kazandı

Erol Evgin'in torunu teniste ikincilik kupası kazandı

31.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Erol Evgin, yayınladığı gönderi ile torunu Ozan'ın uluslararası tenis turnuvası Tennis Europe U12 Soul Cup'ta çiftler kategorisinde ikincilik kupası kazandığını duyurdu.

Usta sanatçı Erol Evgin'in kızı Elvin Evgin Sheehan'dan olan torunu Ozan, uluslararası tenis turnuvası Tennis Europe U12 Soul Cup'ta çiftler kategorisinde final oynadı. Eren Kip ile korta çıkan Ozan, ikincilik kupası kazandı.

Evgin, torununun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu. Erol Evgin, yayınladığı gönderide, "Torunum, Tennis Europe U12 Soul Cup / Category 1'de 12 yaş çiftlerde arkadaşı Eren Kip’le final oynadı ve ikincilik kupası kazandı" ifadelerini kullandı.


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Erol Evgin Instagram
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