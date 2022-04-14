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  4. Aleyna Tilki yeni klibiyle gündemde! Motorun üzerinde giderken soyundu

Aleyna Tilki yeni klibiyle gündemde! Motorun üzerinde giderken soyundu

14.04.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem kendisi hem de annesi Havva Öztel'in iddialı pozlarıyla gündem olan Aleyna Tilki "Take It Or Leave It" adlı şarkının tanıtımını yayınlandı. Bir süredir klip için uğraşan Aleyna Tilki sınırları zorladı. Aleyna Tilki motor hareket halindeyken resmen soyundu.

Aleyna Tilki yeni klibiyle gündemde! Motorun üzerinde giderken soyundu

"Take It Or Leave It" adlı şarkısı için klip çeken Aleyna Tilki klipte sınırları zorladı. Süper mini eteğiyle pozlarını paylaşmasının ardından Tilki şimdi de şarkının tanıtımı yayınlandı. Tilki'nin klipteki iddialı anları sosyal medyada gündem oldu.

Aleyna Tilki'nin klibin tanıtımında motorun arkasında ilerlediği sırada eteğini çıkardığı ve iç çamaşırlarıyla kaldığı görülüyor.

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Diğer yandan şarkıcının annesi de klibin tanıtımını sosyal medya hesabından paylaşarak kızına destek verdi. Aleyna Tilki'nin klibine "Bu kadarını beklemiyordum", "Çıplaklıktan başka bir şey görmüyorum", "Destekliyoruz" gibi farklı yorumlar geldi.


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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