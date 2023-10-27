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"err_name_not_resolved” hatası nasıl çözülür? err_name_not_resolved” hatası ve çözümü

27.10.2023 00:57 | Son Güncelleme:
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Günümüzde internet hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğinden web sitelerine sorunsuz erişim sağlamak önemli bir gerekliliktir. Ancak web tarayıcılarını kullanırken karşılaşabileceğiniz "err_name_not_resolved" hatası internet deneyiminizi olumsuz etkileyebilir. Bu hata bir web sitesini ziyaret etmeye çalıştığınızda tarayıcınızın belirli bir alan adını (URL) çözümleyemediği anlamına gelir.

"err_name_not_resolved” hatası nasıl çözülür? err_name_not_resolved” hatası ve çözümü

"err_name_not_resolved" hatası web tarayıcınızın bir internet sitesini açmaya çalışırken DNS (Domain Name System) tarafından çözülemeyen bir alan adı (URL) ile karşılaştığında meydana gelir. Bu hat, genellikle internet bağlantı sorunları, yanlış DNS ayarları veya sunucu tarafındaki sorunlar gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Kullanıcılar bu hatayı genellikle Chrome tarayıcısında görürler ancak diğer tarayıcılarda da benzer hatalar meydana gelebilir.

"err_name_not_resolved” hatası nedir?

"err_name_not_resolved" hatası, bir web sitesinin IP adresini bulamadığında ortaya çıkan bir hatadır. Bu hata, genellikle web sitesinin sunucusunun DNS (Domain Name System) tarafından doğru şekilde kaydedilmediği durumlarda oluşur. "err_name_not_resolved" hatasının bazı olası nedenleri şunlardır:

  • Web sitesinin sunucusunun DNS kayıtları güncel değil veya hatalı.
  • Web sitesinin sunucusuna erişilemiyor.
  • Tarayıcınızın DNS önbelleği bozuk.
  • Bilgisayarınızdaki antivirüs veya güvenlik yazılımı, web sitesinin sunucusuna erişimi engelliyor.

"err_name_not_resolved” hatası nasıl çözülür?

"err_name_not_resolved" hatası, bir web sitesinin IP adresini bulamadığında ortaya çıkan bir hatadır. Bu hata, genellikle web sitesinin sunucusunun DNS (Domain Name System) tarafından doğru şekilde kaydedilmediği durumlarda oluşur. "err_name_not_resolved” hatası çözümü için şu yolları deneyebilirsiniz:

Web sitesinin sunucusunun DNS kayıtlarını kontrol edin.

Web sitesinin sunucusunun DNS kayıtlarını kontrol etmek için, web sitesinin hosting sağlayıcısına veya yöneticisine ulaşabilirsiniz.

Web sitesinin sunucusuna ping atın.

Web sitesinin sunucusuna ping atmak için, aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

ping [web sitesi adresi]

Tarayıcınızın DNS önbelleğini temizleyin.

Tarayıcınızın DNS önbelleğini temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyin:

  • Chrome: Chrome'da, üç noktalı menüyü tıklayın ve "Ayarlar"ı seçin. "Gelişmiş" bölümüne gidin ve "Sistem" sekmesini seçin. "DNS önbelleğini temizle" düğmesini tıklayın.
  • Firefox: Firefox'ta, üç çizgili menüyü tıklayın ve "Ayarlar"ı seçin. "Gizlilik ve güvenlik" bölümüne gidin ve "Gizlilik" sekmesini seçin. "Geçmişi temizle" düğmesini tıklayın ve "Önbellek" seçeneğini seçin.
  • Edge: Edge'de, üç noktalı menüyü tıklayın ve "Ayarlar"ı seçin. "Gizlilik, arama ve hizmetler" bölümüne gidin ve "Geçmiş" sekmesini seçin. "Geçmişi temizle" düğmesini tıklayın ve "Önbellek" seçeneğini seçin.

Bilgisayarınızdaki antivirüs veya güvenlik yazılımının ayarlarını kontrol edin.

Bilgisayarınızdaki antivirüs veya güvenlik yazılımının ayarlarını kontrol edin ve web sitesinin sunucusuna erişimi engellemediklerini doğrulayın. Bu adımlardan hiçbiri işe yaramazsa web sitesinin yöneticisine veya hosting sağlayıcısına ulaşın.

"err_name_not_resolved” hatası kesin çözüm

"err_name_not_resolved" hatasının kesin çözümü genellikle temel olarak DNS sorunlarına dayanır. Bu hatanın kesin çözümü için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  • DNS Sunucularını Kontrol Edin: Öncelikle bilgisayarınızın veya cihazınızın DNS ayarlarını gözden geçirin. Yerel bir DNS sunucusu kullanmak yerine Google'ın DNS sunucularını kullanarak (8.8.8.8 ve 8.8.4.4) bu hatayı çözebilirsiniz.
  • Router Ayarlarını Kontrol Edin: Ev veya işyerinizde bir router kullanıyorsanız router'ın DNS ayarlarını kontrol edin ve gerekirse Google DNS veya başka güvenilir bir DNS sunucusunu kullanacak şekilde yeniden yapılandırın.
  • Antivirüs ve Güvenlik Duvarı Ayarlarını İnceleyin: Güvenlik yazılımları veya güvenlik duvarları DNS çözümlemesi konusunda sorunlara neden olabilir. Bu tür yazılımların ayarlarını gözden geçirerek web tarayıcınızın düzgün çalışmasına engel olan herhangi bir kısıtlamayı kaldırın.
  • Geçici Ağ Sorunlarını Beklemeyin: Bazı durumlarda "err_name_not_resolved" hatası geçici ağ sorunlarından kaynaklanabilir ve birkaç saat içinde kendiliğinden düzelir. Eğer sorun sabitse yukarıdaki adımları uygulayarak çözüm bulun.
  • Bilgisayarınızı Yeniden Başlatın: DNS ayarlarını değiştirdikten sonra bilgisayarınızı veya cihazınızı yeniden başlatarak ayarların tam olarak uygulanmasına yardımcı olabilirsiniz.

Eğer bu adımlar sorununuzu çözmezse internet servis sağlayıcınıza veya ağ yöneticinize başvurmanız gerekebilir. Unutmayın ki "err_name_not_resolved" hatası genellikle DNS sorunlarından kaynaklandığı için bu alandaki ayarları kontrol etmek ve düzeltmek sorunu çözmede önemli bir adımdır.

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