Ersin Düzen ile Seyhan Şaşko çifti bebek bekledikleri duyurdu

Ersin Düzen - Seyhan Şaşko çiftinden güzel haber geldi. İkili, bebek beklediklerini açıkladı. Müjdeyi Instagram hesaplarından paylaşan çiftten Şaşko'nun karnının iyice belirginleştiği görüldü.

"AİLEMİZ BÜYÜYOR"

Erkek çocukları olacağını belirten Ersin Düzen, "Bir süredir, aşkım, karım, her şeyim Seyhan Şaşko ile hayatımızın en büyük heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz. Ailemiz büyüyor... İnşallah, oğlumuzu sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldığımız günleri görür, sevincini sizlerle paylaşırız. Güzel dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"ARTIK 3+1'İZ"

Seyhan Şaşko da karnı burnunda pozunu, "Artık duyurmanın vakti geldi... Görebildiğiniz üzere 3+1 olduk biz. Canım sevgilimle artık tek motivasyonumuz miniğimizi kucağımıza almak. Çok başka, çok güzel bir duyguymuş, neden mucize dendiğini şimdi daha iyi anlıyorum... O mucize içimde... İsteyen herkes bir gün bu duyguyu tadar umarım. Şimdiden mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkürler." notuyla paylaştı.

Ünlü çifte tebrik mesajları yağdı.

