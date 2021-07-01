MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ersin Düzen ile Seyhan Şaşko çifti bebek bekledikleri duyurdu

Ersin Düzen ile Seyhan Şaşko çifti bebek bekledikleri duyurdu

01.07.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor spikeri ve sunucu Ersin Düzen, meslektaşı Seyhan Şaşko ile geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturmuştu. Çift, sosyal medya hesaplarından müjdeli bir haber vererek, anne-baba olacaklarını duyurdu.

Ersin Düzen ile Seyhan Şaşko çifti bebek bekledikleri duyurdu

Ersin Düzen - Seyhan Şaşko çiftinden güzel haber geldi. İkili, bebek beklediklerini açıkladı. Müjdeyi Instagram hesaplarından paylaşan çiftten Şaşko'nun karnının iyice belirginleştiği görüldü.

"AİLEMİZ BÜYÜYOR"

Erkek çocukları olacağını belirten Ersin Düzen, "Bir süredir, aşkım, karım, her şeyim Seyhan Şaşko ile hayatımızın en büyük heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz. Ailemiz büyüyor... İnşallah, oğlumuzu sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldığımız günleri görür, sevincini sizlerle paylaşırız. Güzel dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

ersin5

"ARTIK 3+1'İZ"

Seyhan Şaşko da karnı burnunda pozunu, "Artık duyurmanın vakti geldi... Görebildiğiniz üzere 3+1 olduk biz. Canım sevgilimle artık tek motivasyonumuz miniğimizi kucağımıza almak. Çok başka, çok güzel bir duyguymuş, neden mucize dendiğini şimdi daha iyi anlıyorum... O mucize içimde... İsteyen herkes bir gün bu duyguyu tadar umarım. Şimdiden mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkürler." notuyla paylaştı.

esin22

Ünlü çifte tebrik mesajları yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görünce çılgına döndü! Çirkin mesajı ifşa ettiGörünce çılgına döndü! Çirkin mesajı ifşa etti
Diyetteyken sakın içmeyin! yemeklerin ayrılmaz ikilisi ama öyle bir etkisi varmış ki... Diyetteyken sakın içmeyin! yemeklerin ayrılmaz ikilisi ama öyle bir etkisi varmış ki...
Geçmişi Olmayan Adam çekim yerleriGeçmişi Olmayan Adam çekim yerleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

Perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Hayvanları Koruma Kanunu teklifi TBMM'de! Yasaklanıyor

Hayvanları Koruma Kanunu teklifi TBMM'de! Yasaklanıyor

5 günde 486 kişi öldü: Hayatımda böyle bir şey yaşamadım

5 günde 486 kişi öldü: Hayatımda böyle bir şey yaşamadım

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Elmalı Davası' kararına isyan ettiler!

'Elmalı Davası' kararına isyan ettiler!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Annesi dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Annesi dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Ayrılık açıklaması! "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok"

Ayrılık açıklaması! "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.